Temu: un gigantesco eCommerce a bassa costo ma con molte ombre

Temu è emersa come una delle app più scaricate in Italia, attestandosi come seconda applicazione gratuita per l'App Store di Apple nel 2024, subito dopo Threads e precedendo ChatGpt. Ogni giorno attira l'attenzione degli utenti grazie a offerte irresistibili e campagne promozionali convincenti. Tuttavia, le polemiche non mancano, e molte preoccupazioni emergono riguardo alla qualità dei prodotti e alla sicurezza dell'app. Recentemente, un'organizzazione no profit con sede in Svizzera ha lanciato l'ultimo campanello d'allarme. Analizziamo meglio il fenomeno Temu e i numeri che lo caratterizzano.

Crescita esponenziale e strategia commerciale

Lanciata nel 2022 e con sede legale alle Isole Cayman, Temu ha fatto registrare una rapida ascesa grazie a prezzi stracciati e uno slogan provocatorio: «Compra da miliardario». Secondo Statista, l'app ha accumulato oltre 483 milioni di download globali nei primi dieci mesi del 2024, con un forte impatto nei mercati statunitensi e messicani, dove insieme rappresentano circa il 36% del totale scaricamenti. Temu ha ottenuto una quota di mercato del 17% nel settore dei discount store americani, con 167 milioni di utenti attivi nel mondo, dati forniti da Backlinko.

Questo successo si traduce non solo in vendite e download, ma anche in una rilevante presenza online. L'appeal dell'app risiede nella sua capacità di offrire una vasta gamma di prodotti a prezzi competitivi, che inevitabilmente solletica l'interesse dei consumatori. Temu ha saputo creare un'idea di shopping accessibile e conveniente, attirando così una moltitudine di utenti e favorendo il passaparola.

Unione Europea: l'indagine sulla piattaforma

Temu ha attirato l'attenzione dell'Unione Europea, che lo scorso maggio ha classificato la piattaforma come Vlop, ovvero come "Piattaforma Online di Dimensioni Molto Grandi". La decisione è stata presa a seguito di una dichiarazione della società, secondo cui Temu vanta oltre 45 milioni di utenti attivi mensilmente nell'Unione. Nel settembre 2024, questi numeri avrebbero addirittura più che raddoppiato, toccando 92 milioni di utenti mensili.

Questa classificazione porta con sé delle responsabilità riguardo alla trasparenza e alla protezione dei consumatori. Oltre ai numeri impressionanti, tuttavia, aumentano le preoccupazioni dal punto di vista della qualità dei prodotti e della sicurezza dei dati degli utenti. Diverse ricerche hanno messo sotto esame la piattaforma e la sua provenienza, rivelando questioni etiche e legali che potrebbero destare l'interesse degli organismi di regolamentazione e di tutela dei consumatori.

Le critiche e i rischi legati a Temu

Nonostante il successo commerciale, Temu è al centro di numerosi dibattiti. La qualità dei prodotti venduti ha destato preoccupazioni, con diverse segnalazioni da parte degli utenti che hanno denunciato beni di qualità scadente o difettosi. Inoltre, le modalità di vendita aggressive e i metodi promozionali attirano l'attenzione delle autorità, che temono che queste pratiche possano compromettere la sicurezza del mercato e dei consumatori, insinuando dubbi sulle garanzie offerte dall'app.

Organizzazioni per la difesa dei diritti dei consumatori si sono attivate per raccogliere dati e testimonianze, evidenziando come le pratiche di vendita di Temu possano non rispettare le normative europee. Le incertezze legate all'approvvigionamento dei prodotti e alla loro origine rimangono questioni aperte che necessitano di ulteriori approfondimenti ed eventuali interventi legislativi.

Il panorama complesso su Temu riflette una realtà dell'eCommerce contemporaneo, dove le opportunità commerciali si affiancano a seri interrogativi sul rispetto delle normative e sulla sicurezza dei consumatori.