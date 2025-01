Telegram avvia il 2025 con aggiornamenti significativi per migliorare la sicurezza e l'interazione

Telegram ha dato il via al 2025 con una serie di novità emozionanti e utili per i suoi utenti. Dopo un anno segnato da sfide e cambiamenti, la piattaforma di messaggistica ha implementato un nuovo sistema di verifica degli account, nuovi filtri di ricerca per i messaggi e una modalità innovativa per inviare regali sotto forma di NFT. Questi aggiornamenti hanno lo scopo di incrementare la sicurezza, migliorare la navigabilità e offrire esperienze più immersive ai propri membri.

Nuovo sistema di verifica dell'account

Una delle innovazioni più significative introdotte da Telegram riguarda la verifica degli account di personaggi pubblici e aziende. Oltre al noto segno di spunta blu, ora accanto ai nomi degli utenti verificati apparirà un piccolo logo personalizzato. Questo simbolo cambierà in base all’ente che rappresenta, offrendo così un’ulteriore garanzia di autenticità. Secondo le dichiarazioni rilasciate sul blog ufficiale della piattaforma, questo strumento è stato implementato per contrastare la diffusione di disinformazione e truffe tramite l'app.

Per ottenere questo distintivo, individui e aziende dovranno compilare un’apposita documentazione. Telegram ha reso noto che le entità verificate possono gestire la propria verifica attraverso la API Bot della piattaforma. Questo procedimento ricorda pratiche già adottate da altre piattaforme, come X, dove gli account affiliati a quelli già verificati possono vedere il proprio stato di verifica ampliato.

Ritenuto un importante passo avanti, questo nuovo sistema di riconoscimento permetterà di identificare più facilmente le fonti affidabili, contribuendo a un ambiente informativo più sicuro.

Funzioni avanzate per i regali e la comunicazione

Telegram ha alzato il livello della propria offerta introducendo la possibilità di inviare regali digitali tramite Telegram Stars. Gli utenti potranno acquistare questi regali utilizzando l'app o collegandosi al sito Fragment, dove sarà possibile integrare un wallet crittografico. Questa funzionalità risponde a una crescente domanda di interazioni più creative e personalizzate all'interno della piattaforma, permettendo agli utenti di esprimere il proprio affetto o apprezzamento verso altri.

Accanto a questo, Telegram ha presentato nuovi filtri di ricerca che facilitano la navigazione tra chat private, gruppi e canali. Questi filtri contribuiranno a rendere le ricerche più rapide ed efficienti, migliorando l'utente experience e rendendo più semplice trovare informazioni specifiche.

Inoltre, la piattaforma ha introdotto una nuova funzione di reazione emoji per i messaggi di servizio, consentendo agli utenti di rispondere in modo più immediato e coinvolgente, ad esempio quando un nuovo membro entra in un gruppo. Questi strumenti interattivi non solo aumentano l'intrattenimento, ma favoriscono anche una comunicazione più dinamica.

Innovazioni per un'esperienza utente migliorata

Solo un mese fa, Telegram aveva già presentato novità in relazione alle mini-app, confermando il suo impegno a migliorare costantemente l’esperienza degli utenti. Questi sviluppi dimostrano la voglia della piattaforma di rimanere al passo con le esigenze degli utenti, includendo funzionalità che rendono le interazioni più fluide e personalizzate.

Il team di sviluppo sembra essere attivamente impegnato ad ascoltare il feedback della community, puntando a rendere Telegram non solo un'app di messaggistica, ma un ecosistema ricco di opportunità per connettersi, condividere e interagire. Il 2025 si profila così come un anno ricco di potenzialità per la piattaforma, che continua a innovarsi sia in termini di funzionalità che di sicurezza.