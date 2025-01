Telecamere nascoste negli appartamenti in affitto: un problema da non sottovalutare

Un'indagine condotta dalla CNN ha portato alla luce pratiche illecite riguardanti l'installazione di telecamere nascoste in appartamenti in affitto. Nonostante Airbnb e altre piattaforme simili abbiano stabilito regole severe contro l'uso di telecamere in spazi privati, questa problematica continua a suscitare preoccupazioni tra gli utenti. L'azienda stessa chiarisce che gli host non possono monitorare gli interni delle loro proprietà, neanche quando le attrezzature sono spente. Ecco cosa c'è da sapere su questo tema.

Le regole di Airbnb sulle telecamere

Airbnb vieta esplicitamente l'installazione di telecamere di sorveglianza e dispositivi di registrazione all’interno degli alloggi. Le telecamere possono essere installate solo nelle aree esterne, con l'obbligo di segnalare la loro presenza. Questa normativa è concepita per proteggere la privacy degli ospiti, stabilendo che nessun dispositivo di monitoraggio possa essere collocato in camere da letto, soggiorni o bagni, neanche se non sono attivi. Le stesse regole si applicano anche alle aree comuni, come i soggiorni condivisi, dove gli ospiti possono affittare stanze private. Il portavoce di Airbnb ha dichiarato che le violazioni di queste norme, seppur rare, vengono gestite immediatamente, includendo la rimozione degli host che non rispettano le politiche aziendali.

Come identificare telecamere nascoste

Identificare telecamere spia in ambienti affittati può risultare complesso, dati i recenti sviluppi tecnologici in ambito di sorveglianza. Alcuni modelli sono talmente discreti da poter essere confusi con oggetti comuni come lampade o decorazioni. Tuttavia, ci sono alcuni metodi per evidenziare la loro presenza. Il primo esempio è l'uso dello smartphone come strumento di verifica. All’atto più semplice, è sufficiente utilizzare la fotocamera del telefono con l'ausilio di una torcia. È consigliato spegnere tutte le luci dell'ambiente e chiudere le tende per creare un’atmosfera buia: puntando la torcia e la telecamera nella stessa direzione, è possibile notare un possibile bagliore. Le telecamere spia, infatti, utilizzano comunemente la tecnologia a infrarossi, invisibile ad occhio nudo, ma visibile attraverso il sensore del telefono.

Applicazioni per la scansione della rete WiFi

Un altro metodo efficace per rilevare telecamere nascoste è quello di controllare i dispositivi collegati alla rete WiFi. Esistono varie applicazioni, come Glint Finder, disponibili sia per iOS che per Android, che consentono di analizzare la rete domestica. Una volta collegati alla rete WiFi utilizzata, si può avviare la scansione e visualizzare un elenco dei dispositivi connessi. Ogni dispositivo è identificato da un codice MAC, che permette di risalire al produttore e definire se ci si trova di fronte a un dispositivo di sorveglianza. Conoscere il tipo di apparecchio collegato può fornire indizi rilevanti sulla sua funzione.

Cosa fare in caso di scoperta

Se doveste scoprire un dispositivo sospetto all'interno dell'alloggio, è fondamentale agire prontamente. La prima reazione dovrebbe essere quella di contattare immediatamente le forze dell'ordine, oltre a segnalare la situazione all'amministrazione dell'immobile affittato o alla piattaforma di prenotazione utilizzata. Le aziende come Airbnb hanno linee guida precise per gestire queste violazioni dei diritti alla privacy degli utenti. Dimostrando l’esistenza di una telecamera o di un dispositivo di sorveglianza, si può anche richiedere un rimborso o l'assegnazione di un'altra sistemazione in sicurezza.

Grazie a queste informazioni, gli utenti possono essere più vigili e preparati nel riconoscere e affrontare situazioni potenzialmente problematiche riguardanti la privacy nei soggiorni in affitto.