TCL svela il TCL 60 XE NXTPAPER 5G al CES 2025: un smartphone per la lettura intelligente

Al CES 2025, TCL ha introdotto un nuovo dispositivo mobile, il TCL 60 XE NXTPAPER 5G, un modello caratterizzato da funzionalità innovative pensate per migliorare l’esperienza di lettura e ridurre l’affaticamento visivo. Con l'integrazione della tecnologia NXTPAPER, il nuovo smartphone si propone come una soluzione unica per gli appassionati di lettura e per chi passa molto tempo davanti allo schermo.

Tecnologie per un’esperienza di lettura migliorata

Il TCL 60 XE NXTPAPER 5G mette a disposizione degli utenti una modalità speciale, attivabile tramite un tasto dedicato sulla scocca del dispositivo. Questa modalità, chiamata Max Ink, trasforma l’aspetto del display in modo da simulare un formato e-ink, il quale permette di diminuire l’affaticamento visivo durante la lettura. Con Max Ink attivata, gli utenti possono concentrarsi senza distrazioni, immersi nei propri romanzi o in documenti importanti. Tale modalità ha anche la caratteristica di silenziare automaticamente le notifiche, creando un ambiente privo di interruzioni.

Il device possiede un display FHD+ da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, in grado di adattarsi alle diverse condizioni di luminosità, garantendo così una lettura confortevole sia in ambienti ben illuminati che in condizioni di scarsa visibilità. Si tratta di una caratteristica fondamentale per chi legge frequentemente su un dispositivo mobile.

Funzionalità aggiuntive a supporto della vista

TCL ha previsto diverse funzionalità integrate per la protezione degli occhi, tra cui l'Eye Care Assistant, uno strumento utile per ricordare all'utente di fare pause regolari per riposare la vista. In aggiunta, la modalità Night Light regola automaticamente la luminosità dello schermo, attivando una luce tenue ideale per la lettura notturna, senza disturbare chi ci sta intorno.

Il dispositivo è equipaggiato con strumenti di intelligenza artificiale che amplificano le capacità del TCL 60 XE NXTPAPER 5G, rendendo l’uso quotidiano più intuitivo. Tra le funzioni AI, l’Assistente Testo supporta traduzioni e sintesi, mentre l’Assistente alla Scrittura è pronto ad aiutare nella redazione di e-mail, inviti e riassunti. Il Memo Vocale rappresenta un’ulteriore funzionalità utile per tenere traccia di conversazioni durante riunioni e seminari.

Caratteristiche tecniche e prestazioni fotografiche

Dal punto di vista tecnico, il TCL 60 XE NXTPAPER 5G è dotato di una tripla fotocamera, con un sensore principale da 50MP e una fotocamera frontale da 32MP, capaci di supportare funzioni AI per migliorare la qualità degli scatti. La batteria da 5010mAh è progettata per garantire fino a due giorni di utilizzo con una sola carica, rendendo il dispositivo ideale per chi è sempre in movimento.

In aggiunta, il dispositivo include 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, dimensioni considerevoli per un uso multitasking e per la conservazione di grandi quantità di contenuti multimediali. Le specifiche tecniche complete del dispositivo e il prezzo di lancio non sono stati comunicati, ma si prevede che il TCL 60 XE NXTPAPER 5G venga offerto in una fascia di prezzo medio-bassa. Al momento, questo modello è destinato esclusivamente al mercato statunitense.

Al CES 2025 di Las Vegas, TCL ha evidenziato questi aspetti innovativi, promettendo un dispositivo che si distingue per l’attenzione al comfort visivo e all’esperienza di lettura, aspetti sempre più rilevanti nella vita quotidiana degli utenti.