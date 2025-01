T-Mobile riattiva la promozione “Hulu On Us” per i clienti Go5G Next

La promozione “Hulu On Us” di T-Mobile, attesa da molti clienti, sta finalmente prendendo vita per gli utenti Go5G Next. Gli abbonati che avevano riscattato il codice promozionale nel 2024 stanno cominciando a vedere i loro account Hulu connessi automaticamente a T-Mobile. Questa novità arriva dopo un avvio non privo di problematiche, che aveva visto i clienti affrontare errori e difficoltà nell'attivazione della promozione.

Come funziona la promozione “Hulu On Us”

Il servizio “Hulu On Us” è un vantaggio esclusivo per i clienti Go5G Next di T-Mobile che consente di usufruire di un abbonamento gratuito a Hulu con pubblicità. È importante notare che non è possibile accumulare questo abbonamento con Disney Plus o ESPN Plus. Inoltre, se gli utenti desiderano passare alla versione senza pubblicità, dovranno pagare il prezzo pieno per accedere a tale opzione.

Precedentemente, l'attivazione di questa promozione ha presentato diverse complicazioni per gli utenti. Molti abbonati avevano segnalato difficoltà nel tentativo di attivare l'offerta. Tuttavia, ora il processo sembra essersi normalizzato, con i clienti che segnalano che le loro informazioni di fatturazione sono state aggiornate e associate a T-Mobile.

Verificare lo stato dell'attivazione

Per controllare se la promozione è stata attivata correttamente, gli utenti possono accedere alla propria pagina account di Hulu. Se la fatturazione è impostata su T-Mobile, significa che tutto è in ordine e non è necessario compiere ulteriori azioni. È un sistema semplice, che sfrutta i codici promozionali unici per connettere automaticamente gli account.

In caso di ulteriori domande o se un cliente non vede l'attivazione della promozione, è consigliabile contattare il servizio clienti di T-Mobile per ricevere assistenza. Il supporto dovrebbe poter chiarire eventuali dubbi e fornire ulteriori dettagli sul funzionamento della promozione.

Come riscattare il codice promozionale

Per coloro che non hanno ancora riscattato il proprio codice promozionale, il processo è altrettanto semplice. Basta visitare la pagina dedicata agli add-on di T-Mobile, dove potrà essere richiesto il codice e collegato l’account Hulu per attivare il servizio. Il sito è progettato per guidare l'utente attraverso quest'operazione, rendendo la procedura agevole per tutti gli abbonati.

È fondamentale che i clienti approfittino di questa opportunità per ottenere un servizio streaming di valore senza costi aggiuntivi. “Hulu On Us” rappresenta un modo per T-Mobile di rinforzare la propria offerta per i clienti Go5G Next, al fine di competere in un mercato degli operatori telefonici sempre più agguerrito.

T-Mobile continua a sorprendere i suoi utenti con vantaggi e promozioni pensate per migliorare la loro esperienza di connettività e intrattenimento.