T-Mobile offre supporto alla comunità colpita dagli incendi in California

In risposta agli incendi devastanti che hanno colpito la California, T-Mobile ha messo in atto iniziative significative per assistere la comunità colpita. Un negozio T-Mobile a South Pasadena si è distinto per il supporto offerto, includendo connessione Wi-Fi gratuita e ricarica dei dispositivi 24 ore su 24. Questa iniziativa non solo mira a garantire che le persone colpite possano rimanere in contatto tra loro, ma anche a facilitare l'accesso alle informazioni cruciali in un momento di crisi.

Iniziative di supporto nella comunità

Il negozio T-Mobile situato al 1318 di Huntington Drive, South Pasadena, non è solo un punto vendita, ma un centro di aiuto per i membri della comunità afflitta. Chiunque si trovi in difficoltà a causa degli incendi può approfittare di questi servizi, senza la necessità di essere un abbonato T-Mobile. Questo gesto rappresenta un chiaro esempio di altruismo da parte dell'azienda, volta a supportare le persone in un momento di grande necessità.

La connessione Wi-Fi gratuita e la possibilità di ricaricare i dispositivi sono servizi che possono rivelarsi essenziali per chi ha perso tutto, permettendo di contattare amici e familiari o di ricevere aggiornamenti dalle autorità locali. La disponibilità di questi servizi h24 è un tentativo concreto di alleviare il tumulto che molte persone stanno affrontando nella propria vita quotidiana.

Collaborazione con la Croce Rossa

Oltre a queste iniziative locali, T-Mobile sta collaborando attivamente con la Croce Rossa Americana. L'obiettivo è estendere ulteriormente la connettività Wi-Fi e la ricarica dei dispositivi in rifugi e altri punti di assistenza per coloro che hanno subito danni o che sono stati costretti a evacuare. L'azienda ha già attivato questi servizi in cinque diversi luoghi, tra cui il Pasadena Civic Center e il Malibu Equestrian Center, dimostrando un impegno continuo nel fornire supporto nel momento del bisogno.

Questa collaborazione non solo amplifica gli sforzi di T-Mobile nel fornire assistenza materiale, ma rafforza anche il legame tra le aziende e le comunità in difficoltà, evidenziando l’importanza della solidarietà in momenti di crisi.

Ripristino dei servizi di telecomunicazione

Per ripristinare i servizi di telefonia mobile interrotti dalle calamità, T-Mobile ha attivato una squadra di 100 persone, composta da ingegneri e tecnici, che lavorano incessantemente per riportare la comunicazione nei luoghi colpiti. Tra le attrezzature impiegate ci sono i Satellite Cell on Light Trucks e i Satellite Cell on Wheels , che si muovono nelle aree colpite per riattivare o migliorare la connettività.

I SatCOLTs sono stati posizionati in punti strategici, come la Stazione 69 dei Vigili del Fuoco di Los Angeles a Pacific Palisades e Loma Alta Park ad Altadena. Questi sistemi offrono una risposta rapida e mirata alle emergenze, consentendo di ripristinare la rete in modo efficace.

In aggiunta, T-Mobile utilizza terminali a piccola apertura, noti come VSATS, che possono essere installati rapidamente per fornire una soluzione temporanea alla mancanza di servizio. L'uso di soluzioni microonde permette di ottenere una buona capacità di trasmissione e bassa latenza, mentre generatori portatili garantiscono l'alimentazione necessaria per mantenere attivi questi punti di accesso temporanei.

T-Mobile, con l'intenzione di rendere durevole il suo intervento, sta anche procedendo all'installazione permanente di generatori e batterie nei centri dati e nei siti di telefonia della regione. Questo approccio proattivo è fondamentale per garantire che, nei momenti di emergenza, la comunicazione possa continuare, fornendo a tutti gli utenti un supporto costante.