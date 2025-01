Straight Talk introduce piani rinnovati: ecco tutte le novità per gli utenti

Straight Talk, noto fornitore di servizi prepagati operante sulla rete di Verizon, ha recentemente annunciato aggiornamenti significativi ai suoi piani Unlimited Gold e Platinum. Queste novità sono pensate per rispondere alle esigenze sempre crescenti degli utenti nell'era digitale, offrendo valore e comodità senza precedenti. Le nuove opzioni sono già disponibili sul sito web di Straight Talk e saranno disponibili nei negozi Walmart a partire dal 20 gennaio.

Dettagli sui nuovi piani unlimited

Le modifiche apportate ai piani Unlimited Gold e Platinum mirano a soddisfare le aspettative di una clientela affamata di dati. Gli abbonati a entrambi i piani beneficeranno ora di dati illimitati premium, sia sulla rete 5G che su quella 4G LTE di Verizon. Questo significa streaming e navigazione senza interruzioni, anche in situazioni di alta affluenza, come nei centri commerciali o durante eventi pubblici. La rete 5G Ultra-Wideband è inclusa nelle nuove offerte, promettendo velocità fino a dieci volte superiori rispetto alla media della rete 4G LTE.

Potenziamento dei servizi hotspot

Un'altra innovazione degna di nota riguarda le capacità di hotspot. Il piano Unlimited Gold prevede ora 30GB di dati per hotspot, mentre il piano Platinum offre dati illimitati per hotspot mobili. Questa funzionalità è particolarmente utile per coloro che necessitano di connettere più dispositivi durante viaggi o quando si trovano in aree senza Wi-Fi. Inoltre, gli utenti di entrambi i piani riceveranno annualmente un credito di 100 dollari per nuovi dispositivi, semplificando la possibilità di rimanere aggiornati con la tecnologia più recente.

Opzione internet domestico e ulteriori vantaggi

In aggiunta alle novità sui piani, Straight Talk ha recentemente introdotto un'opzione di internet domestico molto competitiva al prezzo di 35 dollari al mese. Questo servizio rappresenta un'alternativa accessibile per i clienti che desiderano connettersi da casa senza dover attivare contratti onerosi con altri fornitori. Le novità non finiscono qui, perché i clienti di entrambi i piani beneficeranno anche di vantaggi già esistenti, come un abbonamento a Walmart Plus e 100GB di spazio di archiviazione cloud. Per i sottoscrittori del piano Platinum è prevista anche una protezione per il dispositivo, offrendo tranquillità a coloro che temono imprevisti durante l’uso quotidiano.

Prezzi competitivi e compatibilità con i piani attuali

Per quanto riguarda i prezzi, il piano Unlimited Gold parte da 50 dollari al mese con pagamento automatico, mentre il piano Unlimited Platinum è disponibile a 60 dollari per linea al mese. Gli utenti già iscritti a questi piani riceveranno automaticamente gli aggiornamenti, ma quelli che attualmente utilizzano piani come Bronze e Silver potranno effettuare un upgrade per accedere a queste nuove funzionalità. I nuovi clienti possono già effettuare le iscrizioni tramite il sito ufficiale di Straight Talk o presso i punti vendita Walmart.

David Kim, vicepresidente senior e Chief Revenue Officer di Verizon Value, ha sottolineato l'intento principale di queste modifiche: fornire valore e connessione agli utenti, garantendo così la migliore esperienza possibile con Straight Talk. Queste modifiche dimostrano l'impegno dell'azienda nell'ascoltare le esigenze dei suoi clienti e superare le loro aspettative.