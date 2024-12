Start-up italiane brillano al CES di Las Vegas con soluzioni innovative nei più diversi settori

Il CES 2025, atteso evento mondiale dedicato alla tecnologia, si svolgerà dal 7 al 10 gennaio 2025 a Las Vegas, dove il padiglione dedicato all'Italia promette di mutare in un palcoscenico per l'innovazione. Qui, ben 46 start-up italiane presenteranno le loro soluzioni all'avanguardia in ambiti che spaziano dalla mobilità intelligente alla sostenibilità ambientale, fino alla salute e alla produzione industriale. L'ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane guida questa iniziativa, mettendo in mostra un'Italia tecnologicamente avanzata e competitiva sulla scena internazionale.

Le innovazioni in mostra

Non mancheranno al CES 2025 progetti entusiastici e originali. Tra i punti di forza del padiglione italiano vi sono i robotaxi a guida autonoma, che rappresentano un significativo passo verso la modernizzazione del trasporto urbano. Le innovazioni non si fermano qui: si potranno osservare anche soluzioni avanzate per la produzione industriale, come sensori intelligenti in grado di ottimizzare i flussi di lavoro e ridurre i costi energetici.

Al centro dell'attenzione ci sarà anche la tecnologia "clean-tech", volta alla sostenibilità ambientale. Le start-up esporranno dispositivi IoT in grado di monitorare la qualità dell'aria, ridurre l'inquinamento e promuovere forme di energia sostenibile. Queste tecnologie non solo promettono di migliorare la qualità della vita nelle aree urbane ma si pongono anche come risposte concrete alle sfide ambientali globali.

In linea con le tendenze del mercato, saranno presentate soluzioni per assistere i medici nella diagnostica e nel percorso di riabilitazione dei pazienti. A tal proposito, l'innovazione non risparmia nemmeno il settore della hospitality, portando sul mercato "concierge virtuali", assistenti intelligenti che promettono di rivoluzionare l'assistenza al cliente.

Il padiglione italiano in Eureka Park

Il padiglione dedicato all'Italia si troverà nell'area di Eureka Park, lo spazio del CES dedicato specificamente alle startup e alle delegazioni nazionali. Quest’anno, Area Science Park continuerà a collaborare come partner di questa missione, offrendo formazione alle giovani aziende italiane tramite un programma accademico mirato. Questa iniziativa ha come obiettivo quello di massimizzare la visibilità e le opportunità commerciali per le startup.

Durante l'evento, il padiglione ospiterà anche un’arena per dibattiti e panel tematici che coinvolgeranno figure chiave dell'ecosistema dell'innovazione italiano e internazionale. Le start-up potranno sfruttare sessioni di pitching per presentarsi a un pubblico globale e creare connessioni strategiche, aumentando così la loro portata e il loro impatto nel mercato.

Una panoramica delle start-up presenti

La selezione delle start-up che parteciperanno al CES include innovazioni tecnologiche nei più svariati settori. Per esempio, 221e, dalla provincia di Padova, porta sul mercato sistemi di sensori intelligenti per applicazioni industriali e dispositivi indossabili. Dallo sviluppo di tecnologie relative all'IoT, 3dnextech di Livorno presenta migliorie per la produzione di oggetti in plastica stampati in 3D, tuttavia, il focus è sulla sostenibilità.

AI4IV, da Amaro, in provincia di Udine, combina intelligenza artificiale e tecnologie di visione per migliorare le performance nei sistemi automatizzati. Apogeo Space, da Trieste, lavora su una costellazione di picosatelliti per una connettività IoT globale, puntando a migliorare le comunicazioni anche in aree remote.

Da Cagliari, Certy ha ideato un assistente virtuale per la cybersecurity, specificamente progettato per supportare i professionisti nella gestione delle minacce digitali. Ogni start-up ha una storia unica e un potenziale di crescita che sarà rilevante non solo per il mercato locale, ma anche per il panorama internazionale.

Le innovazioni non mancano e spaziano dalle interfacce utente innovative, come la tecnologia di Elevit, ai sistemi di monitoraggio per la salute, dai supercondensatori di Novac per veicoli elettrici alle piattaforme di digital learning con WhoTeach.

Il CES di Las Vegas si prepara ad essere una vetrina imperdibile per le start-up italiane, che, con le loro proposte, offriranno uno sguardo affascinante nel futuro della tecnologia.