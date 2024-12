Starlink in Italia: primi test per la connessione satellitare ai cellulari e opportunità di banda larga

La recente notizia del completamento della prima costellazione di satelliti da parte di Starlink ha aperto interessanti prospettive per l'Italia, dove il governo si prepara a testare questa innovativa tecnologia di connettività. L'obiettivo di questi test, previsti per gennaio prossimo, è comprendere se il sistema satellitare di Elon Musk possa fungere da pilastro per migliorare e accelerare la diffusione della banda larga nel paese. In un contesto in cui la rete a banda larga è fondamentale per il progresso economico e sociale, l’adozione di tecnologie all’avanguardia diventa imprescindibile.

Raggiungere gli obiettivi di rete a banda larga

Il Governo italiano è attivamente impegnato nella realizzazione del Piano di Ripresa finanziato dall'Unione Europea, uno dei principali obiettivi del quale è garantire l'accesso a una rete di alta qualità per tutti i cittadini. Tuttavia, la situazione attuale non è priva di sfide: i ritardi nei lavori e la difficoltà di connettere edifici situati in aree remote pongono seri interrogativi sul rispetto delle tempistiche fissate. Attualmente, le aziende Open Fiber e FiberCop hanno cablato solo un terzo dei 3,4 milioni di edifici previsti dal piano, con scadenza entro giugno 2026.

In questo contesto, la tecnologia offerta da Starlink potrebbe rivelarsi vantaggiosa, specialmente per le aree meno servite. La possibilità di avvalersi di una rete satellitare potrebbe infatti semplificare notevolmente il processo di connessione, offrendo una vera alternativa alle infrastrutture fisiche tradizionali. La combinazione di connessioni satellitari e in fibra ottica rappresenta un'opportunità per colmare il divario digitale e garantire una copertura più capillare.

La soluzione Starlink: test e prospettive future

Con circa 6.700 satelliti in orbita, Starlink è in grado di offrire una connettività a bassa latenza a oltre quattro milioni di clienti nel mondo, incluso un numero crescente di utenti in Italia. Il progetto pilota che partirà nei prossimi mesi prevede test rigorosi, i cui risultati sono attesi entro marzo, per valutare la capacità della tecnologia di soddisfare gli standard richiesti dal Piano Internet Nazionale.

Questi test non saranno confinati ad un'unica azienda, poiché il governo ha aperto le porte a diverse compagnie, segnalando così la volontà di esplorare varie opzioni. Gli operatori di telecomunicazioni italiani sono stati invitati a prendere in considerazione anche i sistemi di internet satellitare come strumenti per raggiungere gli obiettivi di copertura. In particolare, si ipotizza l'installazione di "Starlink community gateways" nelle località più isolate, un'iniziativa che potrebbe snellire il processo di cablaggio da parte degli operatori di fibra, concentrandosi così sull'ultimo tratto verso le abitazioni.

Critiche e preoccupazioni: sicurezza informatica e sovranità

Tuttavia, l’operato del Governo ha sollevato preoccupazioni tra le forze di opposizione. Temendo che il coinvolgimento di un'azienda con sede al di fuori dell'Unione Europea possa compromettere la sicurezza nazionale, alcuni esponenti dell’opposizione, come Antonio Nicita del Partito Democratico, hanno espresso forti riserve. Nicita ha presentato un emendamento per limitare il ruolo di Musk e Starlink nel raggiungimento degli obiettivi di connettività in Italia.

La proposta normativa mira a escludere i gruppi che controllano piattaforme online, tra cui X di Musk, dalla fornitura di servizi di connettività wholesale e retail sul territorio italiano. Questa mossa riflette un allarme crescente riguardo alla tutela dei dati e alla sovranità tecnologica, affinché la sicurezza informatica del paese non venga compromessa da attori esterni.

Per ora, l'Italia si prepara ad affrontare questa sfida, consapevole dell'importanza di una rete di alta qualità per il futuro del paese.