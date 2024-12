Spacedesk: un’ottima soluzione per trasformare tablet e PC in schermi secondari

Oggi, la necessità di ottimizzare lo spazio lavorativo e di migliorare la produttività ha portato molti a cercare strumenti per ampliare lo schermo. Spacedesk rappresenta un'ottima alternativa per chi desidera utilizzare tablet e altri computer come schermi secondari per sistemi Windows. Questa applicazione offre la possibilità di estendere o duplicare il desktop attraverso la rete locale, senza nessun costo iniziale per l'utente. In questo articolo, esamineremo dettagliatamente come funziona e quali caratteristiche offre Spacedesk per un uso efficace.

Funzionalità di Spacedesk per estendere il desktop

Spacedesk si distingue per la sua semplicità d'uso. La prima fase richiede l'installazione del driver sul computer Windows, che fungerà da server. Questa operazione è seguita dall'installazione del client, denominato Viewer, sugli altri dispositivi da utilizzare, come tablet o smartphone. Il Viewer è accessibile per diverse piattaforme, tra cui Windows, Android e iOS, oltre che per i dispositivi Amazon.

Una volta installati i componenti, avviando il Viewer su uno o più dispositivi connessi alla stessa rete LAN, questi rileveranno automaticamente il server. Cliccando sull'indirizzo IP del server, apparirà lo schermo del computer principale sullo schermo del dispositivo secondario. Inoltre, l'utente ha la possibilità di passare alla visualizzazione a schermo intero semplicemente premendo ALT+INVIO o scegliendo l'opzione Fullscreen dal menu.

Ma non finisce qui. Spacedesk integra anche la funzionalità di controllo remoto. Infatti, il dispositivo client può anche interagire con il sistema operativo Windows del server. Cliccando in qualsiasi punto dello schermo e premendo il pulsante "Take control", si può operare direttamente sul computer principale. Per una rapida disconnessione dalla modalità remota, basta utilizzare la combinazione di tasti ALT+MAIUSC o effettuare un gesto con tre dita sul touchpad.

Come personalizzare la visualizzazione dello schermo

Una volta completata l'installazione dei moduli, è possibile personalizzare la visualizzazione dello schermo. Per fare ciò, è necessario premere la combinazione di tasti Windows+P, che aprirà la finestra di dialogo “Proietta”. Qui, si possono selezionare due opzioni principali: "Duplica" o "Estendi". Scegliendo "Duplica", il contenuto del desktop verrà replicato sugli altri dispositivi, mentre l'opzione "Estendi" permette di avere un’area di lavoro più ampia, con diverse finestre aperte su schermi diversi.

Questa funzionalità è estremamente utile per chi lavora con più applicazioni contemporaneamente e desidera una maggiore organizzazione visiva. Inoltre, se Spacedesk è installato su un secondo computer e si sceglie "Estendi", si avrà una continuazione del desktop anche su quell'unità, aumentandone ulteriormente le capacità.

Modalità di connessione con Spacedesk

Spacedesk stabilisce una connessione client-server utilizzando il protocollo TCP attraverso la rete locale. Durante l’installazione del server, viene richiesta l’autorizzazione per creare un'eccezione nel firewall di Windows, garantendo che le richieste di connessione possano transitare. Per verificare questa impostazione, basta ricercare "firewall" nelle impostazioni di Windows e controllare le regole di connessione in entrata.

Per un'esperienza più stabile, è anche possibile connettere dispositivi come tablet Android e iOS mediante cavo USB, il che elimina eventuali inconvenienti causati dalla congestione della rete locale. Questa modalità richiede di avviare la console del driver Spacedesk e selezionare le opzioni di cavo USB corrispondenti ai dispositivi utilizzati.

Sicurezza e costi di Spacedesk

Spacedesk si presenta come un software completamente gratuito, sviluppato da DatronicSoft. È utilizzabile senza alcun pagamento per le funzioni principali, rendendolo appetibile per gli utenti domestici e per coloro che necessitano di uno strumento flessibile per l'ufficio. Tuttavia, la licenza d'uso limita le applicazioni commerciali, per le quali è necessario procurarsi una licenza a pagamento.

Alcuni utenti hanno espresso preoccupazioni circa l'uso dei dati, ma è importante notare che non vi sono segnalazioni di comportamenti sospetti da parte del software. Secondo le informazioni presenti nella pagina delle condizioni di licenza, Spacedesk è gratuito esclusivamente per usi non commerciali. La versione commerciale, invece, elimina eventuali scadenze della versione gratuita, offrendo anche vantaggi aggiuntivi.

È fondamentale scaricare Spacedesk esclusivamente dal sito ufficiale o da store rinomati come Microsoft Store, Google Play e Amazon App Store, per garantirsi un utilizzo sicuro e privo di problematiche legate a software dannosi.