Siri in evoluzione: le attese novità di Apple fino a iOS 19

L’assistente vocale Siri, sviluppato da Apple, si prepara a ricevere importanti aggiornamenti nelle versioni imminenti di iOS. La versione 18.4, prevista per aprile 2024, introdurrà significative migliorie, mentre il grande cambiamento è atteso con l'arrivo di iOS 19. Queste novità si inseriscono in un contesto di crescente competitività nel settore degli assistenti vocali, dove Siri ha faticato a tenere il passo rispetto a concorrenti come Alexa di Amazon e Google Assistant.

Aggiornamenti previsti con iOS 18.4

La versione iOS 18.4 di Apple porterà con sé una serie di aggiornamenti che miglioreranno l'esperienza utente con Siri. Tra le novità più rilevanti c'è la consapevolezza del display, che permetterà a Siri di comprendere meglio il contesto visivo delle applicazioni aperte. Questo significa che l'assistente vocale sarà in grado di interpretare con maggiore precisione le richieste degli utenti a seconda dell'app in uso.

In aggiunta, ci saranno controlli avanzati per le applicazioni. Siri sarà capace di effettuare una gestione più profonda delle app, consentendo comandi specifici per azioni più complesse rispetto a quelle attualmente possibili. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione di Siri nelle funzionalità delle varie app del sistema operativo.

Un altro aggiornamento importante è la comprensione del contesto personale. Gli utenti potranno porre domande più specifiche e articolate a Siri, come per esempio: “Quando atterra il volo di mamma?”. Questa capacità aiuterà a rendere le interazioni con l’assistente vocale più personalizzate e soddisfacenti. Nonostante questi progressi, l’aggiornamento di iOS 18.4 rappresenta solo un assaggio delle trasformazioni che si prospettano con le future versioni del sistema operativo.

La rivoluzione di Siri con iOS 19

Secondo le affermazioni di Mark Gurman di Bloomberg, il grande cambiamento per Siri si concretizzerà con iOS 19, che presenterà una versione completamente rinnovata del celebre assistente vocale. Grazie all’integrazione di modelli linguistici avanzati, simili a quelli di ChatGPT e Google Gemini, Siri avrà la capacità di condurre dialoghi in un modo molto più fluido e naturale. Ciò significa che le interazioni con Siri non saranno più limitate a semplici comandi, ma potranno evolversi in conversazioni articolate, in grado di rispondere in modo appropriato a complesse richieste.

L’anteprima di questa nuova versione è prevista per la WWDC 2025, ma il rilascio ufficiale non avverrà prima della primavera del 2026, con un atteso aggiornamento iOS 19.4. Queste tempistiche indicano come Apple stia lavorando con attenzione per perfezionare l'assistente vocale e colmare i gap rispetto ai competitor del settore.

Le sfide di Siri nel panorama attuale degli assistenti vocali

Nonostante i miglioramenti previsti, Siri ha affrontato notevoli difficoltà per tenere il passo con i suoi concorrenti. Google Assistant e Alexa, con le loro capacità avanzate in termini di comprensione del linguaggio naturale e l’integrazione con un'ampia gamma di dispositivi, hanno posizionato la loro offerta come più attraente per gli utenti.

L'emergere di chatbot basati su intelligenza artificiale generativa ha ulteriormente illuminato i limiti di Siri, rendendo urgente l’esigenza di innovazioni significative. Con gli aggiornamenti tra iOS 18.4 e iOS 19.4, Apple sembra determinata a intraprendere un percorso volto a risolvere questa situazione, con l’intento di restituire un’esperienza utente che possa soddisfare le aspettative sempre più alte del mercato.

A livello pratico, tuttavia, è importante notare che la compatibilità delle nuove funzionalità sarà limitata ai dispositivi più recenti, richiedendo almeno l'uso di un iPhone 15 Pro o di modelli successivi. Questo aspetto potrebbe influenzare la veloce diffusione delle novità tra gli utenti Apple, rendendo cruciale la comunicazione e il supporto alla transizione verso le nuove versioni del sistema.