Sensore di movimento domotico in promozione: offerta imperdibile per migliorare il controllo della sicurezza

Un sistema di controllo che si basa sulla presenza o sul passaggio delle persone rappresenta un’opzione sempre più richiesta nel settore della domotica. Tra le varie soluzioni disponibili, il sensore di movimento offre una risposta efficiente e versatile per aumentare la sicurezza e il comfort domestico. Attualmente in promozione, questo dispositivo presenta caratteristiche avanzate che lo rendono un’aggiunta ideale al vostro impianto domotico.

Caratteristiche tecniche del sensore di movimento

Il sensore di movimento in promozione si distingue per l’utilizzo della tecnologia ZigBee, che garantisce una connessione wireless rapida e stabile. Questo dispositivo è in grado di rilevare il movimento umano con una portata di 7 metri e un angolo di visualizzazione di 170 gradi, assicurando così una copertura ottimale per gli spazi da monitorare. Utilizza un sofisticato sensore a infrarossi di fabbricazione giapponese, accompagnato da un obiettivo prodotto negli Stati Uniti, permettendo di ottenere una rilevazione di alta precisione.

Grazie a questa tecnologia all'avanguardia, il sensore risulta particolarmente efficace per l’accensione automatica delle luci o per il controllo di altri dispositivi smart come allarmi, termostati e serrature. La sua capacità di integrarsi facilmente con il sistema domotico già in uso rappresenta un valore aggiunto per chi desidera semplificare la gestione della propria casa intelligente.

Installazione e utilizzo del sensore

Uno dei punti di forza del sensore di movimento è la sua facilità di installazione. Non sono richiesti strumenti particolari, grazie al supporto incluso e al sistema di adesivo Peel & Stick, che consente di posizionarlo rapidamente in qualsiasi ambiente. Inoltre, la base del supporto può ruotare di 360 gradi, permettendo di ottimizzare l’angolo di rilevamento secondo le necessità specifiche dell’ambiente.

Per far funzionare il sensore, è necessario un hub Aqara, che richiede un acquisto separato. Questo hub permette di connettere il dispositivo alla rete domestica e di gestirlo comodamente attraverso l’app Casa di Apple o l’app Aqara Home. In questo modo, gli utenti hanno la possibilità di monitorare e controllare il sensore da qualsiasi luogo, assicurando un’ulteriore comodità nella gestione della sicurezza domestica.

Alimentazione e autonomia

Il sensore di movimento è alimentato da una batteria CR2450 con un’autonomia che può raggiungere fino a 2 anni. Questo significa che gli utenti possono godere di un funzionamento continuo e senza interruzioni per un lungo periodo prima di dover effettuare la sostituzione della batteria. Una gestione dell’alimentazione efficace rappresenta un aspetto fondamentale per un dispositivo che ha come obiettivo quello di garantire sicurezza e comfort nella quotidianità.

Dettagli sull'attuale offerta

Attualmente, il sensore di movimento è disponibile a un prezzo promozionale molto interessante. Se normalmente il costo si aggira intorno ai 33 euro, gli utenti possono approfittare di uno sconto significativo del 54%, acquistandolo per circa 15 euro. Questa offerta è specificamente un’Offerta di Benvenuto, riservata ai nuovi clienti del rivenditore. Per gli acquirenti già registrati, invece, il prodotto sarà disponibile al prezzo di listino.

Per facilitare il processo di acquisto, il rivenditore offre diversi metodi di pagamento, tra cui PayPal, che garantisce agli utenti una protezione completa sugli acquisti, offrendo tranquillità in caso di necessità. È importante sottolineare che l’offerta è valida fino ad esaurimento delle scorte, pertanto è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa opportunità. Per ulteriori informazioni riguardo ai costi di spedizione, eventuali oneri e la gestione degli ordini, è possibile consultare il sito web del rivenditore.

Con un dispositivo così versatile e un’offerta vantaggiosa, il sensore di movimento si propone come una scelta intelligente per chi desidera incrementare la sicurezza della propria abitazione.