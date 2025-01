Scoprire le chiamate recenti su iPhone: il nuovo trucco di iOS 18

Nell'era della comunicazione digitale, può risultare scomodo dover navigare tra le chiamate recenti sul proprio iPhone per trovare il contatto desiderato. Tuttavia, con il lancio di iOS 18, Apple ha introdotto un'utile funzione di ricerca, rendendo la navigazione nella storia delle chiamate molto più semplice. Questo aggiornamento, rilasciato a settembre 2023, non solo ha portato novità come la personalizzazione della schermata principale e la messaggistica RCS, ma ha anche rivoluzionato il modo in cui gli utenti possono accedere alle informazioni sulle chiamate.

La nuova funzione di ricerca in iOS 18

Con l'arrivo di iOS 18, la ricerca delle chiamate recenti è diventata una realtà. Per utilizzare questa funzionalità, gli utenti devono semplicemente aprire l'app Telefono e selezionare la scheda "Recenti" presente nel menù inferiore. Qui, in alto, troveranno una barra di ricerca che consente di esplorare facilmente le chiamate e i messaggi vocali. Questa modifica rappresenta un passo avanti significativo rispetto al passato, quando le chiamate recenti venivano visualizzate in un elenco fisso, creando difficoltà nel recupero di informazioni specifiche.

Ora, la barra di ricerca offre due sezioni principali: Chiamate e Messaggi vocali, ciascuna delle quali ha l'opzione "Vedi tutto". Questo nuovo approccio rende la ricerca delle chiamate molto più rapida e efficiente, sia che gli utenti desiderino trovare un contatto specifico, un numero di telefono o una chiamata effettuata in una particolare data.

Come cercare le chiamate recenti

Una volta aperta la barra di ricerca, gli utenti possono digitare il nome di un contatto, un numero telefonico o anche una data per accedere rapidamente alle informazioni desiderate. Per esempio, cercando "mamma" o "papà", appariranno tutte le chiamate e i messaggi vocali ricevuti da questi contatti, insieme alla rispettiva scheda del contatto. In modo analogo, digitando "agosto" o "luglio", gli utenti possono visualizzare tutte le comunicazioni avute durante quei mesi.

Inoltre, è possibile specificare una data esatta, come "5 luglio", per recuperare le chiamate e i messaggi vocali relativi a quel giorno preciso. Questo sistema semplifica notevolmente l'esperienza dell'utente, riducendo il tempo necessario per trovare informazioni importanti nel proprio archivio di chiamate.

Rimanere aggiornati con iOS 18

Per chi desidera approfondire ulteriormente le novità introdotte con iOS 18, ci sono dettagli interessanti anche su versioni intermedie come iOS 18.2 e iOS 18.1. È anche possibile intravedere ciò che Apple potrebbe presentarci con il futuro aggiornamento iOS 18.3. Con queste migliorie, ogni utente di iPhone può gestire il proprio dispositivo in modo più informato e efficiente. La nuova funzionalità di ricerca non solo semplifica la vita quotidiana, ma rende anche l'uso del telefono un’esperienza più intuitiva e veloce.