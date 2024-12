Scopri i mazzi più competitivi nel Pokémon TCG Pocket: Guida ai migliori deck del meta

Un nuovo modo di giocare è arrivato nei cuori degli appassionati con Pokémon TCG Pocket, una versione rapida e mobile del ben noto gioco di carte collezionabili di Nintendo. Questa app consente ai giocatori di collezionare tante carte digitali, sfidando sia l'intelligenza artificiale che altri allenatori in emozionanti battaglie. Per coloro che aspirano a diventare campioni nel gioco competitivo, è fondamentale conoscere le migliori combinazioni di mazzi. Questo articolo esplorerà i mazzi suddivisi in diverse categorie di efficacia, fornendo suggerimenti e strategie per dominare nel campo di battaglia.

Tier S: mazzi premium per vincere

Pikachu ex e i suoi alleati

Il mazzo Pikachu ex rappresenta una delle migliori scelte per chi desidera avvicinarsi al gioco. Con due Pikachu ex e Zapdos ex, i giocatori possono facilmente costruire una strategia efficace. L'obiettivo principale consiste nel riempire la panchina con Pokémon elettrici e, una volta accumulate le energie necessarie, attivare Pikachu ex per infliggere danni devastanti. La facilità di assemblaggio e l'efficacia di questo mazzo lo rendono una scelta popolare tra i giocatori.

Un'alternativa interessante per personalizzare il mazzo prevede l'inserimento di Lt. Surge, in sostituzione di Giovanni, per velocizzare le manovre energetiche. Inoltre, è possibile considerare Dedenne al posto di Pincurchin per stimolare ulteriormente la strategia energetica e migliorare le possibilità di vittoria.

Mewtwo ex e Gardevoir: sinergie potenti

Un altro mazzo di spicco è quello che include Mewtwo ex e Gardevoir. Questa combinazione non solo è facile da assemblare, ma offre ottime possibilità di successo in battaglia. Mewtwo funge da attaccante principale, mentre Gardevoir supporta il mazzo con la sua abilità Psicombra, utile per recuperare energie psico da assegnare al Pokémon attivo.

La strategia principale è mantenere Mewtwo in posizione attiva per infliggere danni costanti agli avversari, mentre Gardevoir rinforza il mazzo dalle retrovie, garantendo un flusso costante di energie.

Mewtwo ex e Mew: la versatilità in campo

Un’ulteriore variante avvincente è costituita dal mazzo Mewtwo ex e Mew. Questa combinazione non solo mantiene la sinergia con Gardevoir ma aggiunge anche una dimensione di versatilità grazie a Mew, che può imitare le mosse degli avversari. Questo mazzo, pur essendo simile a quello precedente, offre strategie variabili che possono sorprendere gli avversari e garantire incontri favorevoli.

Tier A: mazzi competitivi e flessibili

Charizard ex e Moltres ex per un attacco coordinato

Un mazzo che promuove il potere di attacco è il duo Charizard ex e Moltres ex. Con Moltres attivo fin da subito, la distribuzione delle energie a Charizard diventa cruciale. Con un avversario in grado di ostacolare le manovre, è fondamentale mantenere il controllo della partita, evitando le mosse degli Articuno avversari, che potrebbero minacciare la strategia pianificata.

Per chi cerca un approccio diverso, si potrebbe considerare di inserire Ponyta e Rapidash, per rendere il mazzo più versatile e aumentare la potenza offensiva non appena le condizioni della panchina lo permettono.

Arcanine e Moltres: versatilità nell'attacco

Una versione più avanzata del mazzo Charizard include Arcanine. Questa variante consente di esplorare un potenziale offensivo maggiore mentre si mantiene una solida linea evolutiva. La sfida rimane quella di gestire il mazzo efficacemente, ma affrontare avversari con strategie chiare aumenterà sicuramente le possibilità di vittoria.

Starmie ex e Articuno ex: velocità e potenza

Un mazzo che punta sulla velocità è quello che comprende Starmie ex e Articuno ex. Con attacchi potentissimi e costi di ritirata nulli, Starmie può infliggere danni rapidi e consistenti. Articuno fornisce ulteriore supporto, garantendo potenze devastanti anche durante i turni di attesa.

Per i giocatori privi di Articuno ex, l’inserimento della linea evolutiva di Greninja offre una valida alternativa, con la capacità di infliggere danni significativi a lungo termine.

Tier B: mazzi meno comuni ma strategici

Venusaur ex e Exeggutor ex

Se la strategia di cura è la tua preferita, allora il mazzo basato su Venusaur ex rappresenta un’ottima scelta. Questo mazzo sfrutta meccaniche strategiche legate alla guarigione, in grado di contrastare molti avversari. Il supporto di Erika è essenziale per mantenere in forma i Pokémon di tipo erba, rendendo l'intero mazzo più duraturo.

Marowak ex: una scelta per principianti

Il mazzo Marowak ex è pensato per chi si approccia al gioco e desidera familiarizzare con le meccaniche. Sebbene di per sé non superi le aspettative in termini di potenza, rappresenta un buon punto di partenza per esperienze di gioco.

Arbok e Weezing: il piano anti-meta

Infine, il mazzo Arbok ed Weezing compare come sorta di “outsider”, adatto per contrastare le strategie di Pikachu ex e Mewtwo ex. La capacità di Arbok di bloccare i ritiri degli avversari unita a Sabrina permette di distruggere combinazioni strategiche altrui nel momento più opportuno.