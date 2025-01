Scoppiano le indiscrezioni sul design dell'iPhone 17 Air: somiglianze col Nexus 6P

Si stanno diffondendo online alcune immagini che potrebbero mostrare il prototipo di quello che si presenta come l'iPhone 17 Air. La nuova linea di smartphone di Apple, attesa per un evento mediatico a settembre, continua a suscitare curiosità tra gli appassionati e gli esperti del settore. Le indiscrezioni rivelano un design che ricorda quello del Google Nexus 6P, in particolare per quanto riguarda la disposizione della fotocamera.

Le caratteristiche del presunto iPhone 17 Air

Il presunto prototipo dell'iPhone 17 Air, condiviso dal noto leaker Majin Bu, mostra un'imponente barra nera orizzontale destinata a ospitare la fotocamera. Questa barra appare molto simile a quella del Nexus 6P e ospiterebbe un singolo obiettivo fotografico posizionato a sinistra, mentre il flash LED sarebbe collocato sul lato destro. Questa mossa potrebbe segnare una deviazione dal tradizionale design verticale delle fotocamere dei modelli precedenti.

La presenza di un codice a barre GS1-128 sull'immagine ha alimentato ulteriormente il dibattito sulla sua autenticità. Dopo aver inizialmente dubitato dell'immagine, il leaker ha cambiato idea, suggerendo che la situazione non è poi così inconsueta per i prototipi di smartphone, specialmente in un periodo di preparazione al lancio.

Conferme e ulteriori dettagli sul sistema di fotocamere

Parallelamente, un altro leaker rispettato, Digital Chat Station, ha confermato l'autenticità della scocca dell'iPhone 17 Air, evidenziando le somiglianze con il Nexus 6P. Questo leaker ha anche anticipato che l'iPhone 17 Pro, versione avanzata della serie, presenterà una barra per la fotocamera posteriore simile. Tuttavia, ci sono discussioni in corso riguardo alla disposizione degli obiettivi.

Anche se le prime speculazioni suggerivano che gli obiettivi potessero essere disposti in orizzontale, si prevede che Apple manterrà la posizione classica per le fotocamere tripla sul modello Pro. La novità sarebbe rappresentata dal trasferimento del sensore LiDAR e del flash LED in luoghi diversi nella nuova configurazione.

Prospettive future per la gamma iPhone 17

Il lancio di questi modelli è molto atteso e potrebbe avvenire durante un evento mediatico dedicato, fissato per settembre. Il pubblico è in attesa di scoprire se l'iPhone 17 Air presenterà effettivamente le stesse linee del Nexus 6P oppure se Apple apporterà modifiche all'ultimo minuto. Mentre l'azienda di Cupertino è nota per le sue scelte audaci di design, il mercato si interroga su quanto il nuovo modello sarà innovativo.

In attesa di conferme ufficiali, le voci continue attorno a questa nuova linea di smartphone tengono viva l'attenzione dei consumatori e degli analisti. La tensione aumenta nelle settimane precedenti l'annuncio ufficiale, mentre i fan già immaginano le potenzialità del prossimo iPhone. La curiosità ruota attorno non solo al design, ma anche alle specifiche tecniche e alle funzionalità che Apple vorrà integrare nel suo prossimo dispositivo, regalando ulteriori motivi di riflessione sul futuro della telefonia mobile.