Scelta di internet a Albuquerque: l’esperienza con T-Mobile Home Internet nel 2024

Albuquerque, nel New Mexico, è famosa per i suoi chili verdi, le sue giornate di sole e il fascino della International Balloon Fiesta. Tuttavia, anche se offre panorami stupendi, la connessione internet domestica ha rappresentato a lungo una sfida per molti residenti. In questa città, Internet ha significato per anni affidarsi a due opzioni principali: il DSL di CenturyLink e il cavo di Xfinity. Questo articolo racconta la mia esperienza di transizione dal DSL a T-Mobile Home Internet e i motivi che mi hanno spinto a fare questo cambiamento.

Perché ho scelto T-Mobile Home Internet

La decisione di passare a T-Mobile è stata influenzata da diversi fattori. Prima di tutto, il DSL si era rivelato estremamente lento e, dopo aver visto il mio vicino entusiasta del suo servizio T-Mobile, ho iniziato a pensare a una soluzione alternativa. Inoltre, CenturyLink mi ha proposto un costo di 200 dollari per sostituire il mio vecchio router, una spesa che mi ha convinto a cercare nuove opportunità, portandomi ad abbracciare un servizio di internet domestico 5G.

Le mie attese nei confronti del nuovo servizio sono state ripagate. Grazie al passaggio a T-Mobile, ho notato un notevole miglioramento rispetto al DSL. Tuttavia, non tutto è stato eccezionale. Siamo nel 2024 e continuo a usare T-Mobile, ma valuto anche di provare Verizon 5G o l'arrivo della fibra ottica nella mia zona. La mia esperienza con T-Mobile è unica, e potrebbe differire dalla tua. Ecco cosa mi piace di questo servizio e i motivi per cui potrei cercare un fornitore diverso in futuro.

I vantaggi di T-Mobile Home Internet

Ci sono diverse ragioni per cui ho apprezzato T-Mobile Home Internet. Prima di elencare gli aspetti negativi, è importante evidenziare quelli positivi. La semplicità di questo servizio è stata immediatamente evidente. Non ci sono stati problemi complicati da risolvere e ha rappresentato un chiaro miglioramento rispetto al mio precedente servizio DSL.

Prezzo competitivo

Con CenturyLink, il mio piano mensile costava circa 45 dollari per una velocità massima di 20 Mbps. Passando a T-Mobile, il mio costo è salito a 50 dollari al mese, ma ho guadagnato in termini di prestazioni. Questo è un prezzo che considero giusto. Sono disposto a pagare leggermente di più per un servizio migliore, ma mi interrogo sempre riguardo a tariffe più elevate. In futuro, potrei prendere in considerazione il servizio di Verizon 5G al medesimo costo, ma al momento non è disponibile nella mia area.

Maggiore velocità rispetto al DSL

Con T-Mobile, i miei test di velocità hanno raggiunto una media di 200 Mbps, dieci volte più della migliore prestazione che avevo con il DSL. È un cambiamento drastico e apprezzabile, anche se devo ammettere che le velocità oscillano a causa della congestione della rete e della posizione del dispositivo del gateway. Questi problemi di variazione della velocità sono stati fonte di alcune frustrazioni.

Termini chiari e senza complicazioni

Una delle cose che ho trovato molto apprezzabili è la trasparenza del servizio. Non ci sono costi nascosti, penali per superamento del limite di dati o vincoli contrattuali. Tutto è semplice: posso dismettere il servizio in qualsiasi momento. Questo aspetto è fondamentale per chi, come me, desidera la libertà di scegliere.

Soddisfazione della mia famiglia

Mia madre, che vive a solo sei isolati da me, ha vissuto le stesse frustrazioni con CenturyLink. Il suo servizio le offriva circa 12 Mbps, per oltre 60 dollari al mese, un costo elevato per prestazioni così scadenti. Abbiamo così deciso di passare a T-Mobile anche per lei, con risultati eccellenti: ora riesce a ottenere velocità tra i 100 e i 200 Mbps, sufficienti per le sue esigenze quotidiane online.

Dispositivi gateway efficaci

Un altro aspetto positivo di T-Mobile è il dispositivo gateway fornito gratuitamente, che combina le funzionalità di un modem e di un router. Sebbene il mio dispositivo, un Nokia, sia un po' ingombrante e rumoroso, si è dimostrato facile da installare e stabile. Non ho mai sperimentato interruzioni o malfunzionamenti, il che è essenziale per avere un internet fluido in casa.

Aspetti negativi di T-Mobile Home Internet

Nonostante i numerosi vantaggi, T-Mobile Home Internet presenta ancora alcuni svantaggi.

Velocità non competitiva come il cavo o la fibra

Ad esempio, la velocità che offre non è comparabile a quella del cavo o della fibra. Xfinity raggiunge velocità fino a 1.200 Mbps, e con l'espansione della fibra a Albuquerque, questo servizio potrebbe diventare presto una realtà nella mia zona. T-Mobile propone una velocità tra i 72 e i 245 Mbps, ma per chi gioca o ha bisogno di velocità elevate, potrebbe non bastare.

Segnale instabile

Inoltre, come spesso accade con i servizi 5G, a volte la qualità del segnale può risultare scarsa. Si verifica persino che, all'interno della stessa zona della mia casa, ci siano differenze significative nel segnale ricevuto. Ho notato che la vicinanza al dispositivo del gateway fa una grande differenza nelle velocità raggiungibili, il che può essere scomodo e frustrante.

Variazione delle velocità

Un'altra pecca è l'instabilità delle velocità. Durante i miei test, le velocità oscillano notevolmente, passando da 16.7 Mbps a 94.6 Mbps in pochi minuti. Questa variabilità è davvero sconcertante e può richiamare ricordi sgradevoli dei giorni del DSL. Va anche detto che la costruzione della mia casa, realizzata nel 1939, potrebbe influire sulle prestazioni del servizio.

Posizione del gateway scomoda

Infine, la posizione del gateway è un altro aspetto problematico: T-Mobile consiglia di sistemarlo vicino a una finestra, il che può risultare scomodo dal punto di vista estetico. Ho provato diverse posizioni nel tentativo di migliorare il segnale e ora si trova alla finestra del soggiorno, ma non è di certo una soluzione ideale per un arredamento curato.

La scelta di un servizio internet è personale e soggettiva, e ciò che funziona per me potrebbe non avere lo stesso successo per altri. T-Mobile Home Internet ha sicuramente facilitato la mia vita rispetto al passato, pur mostrando alcuni limiti. Sta di fatto che il servizio ha offerto un chiaro miglioramento e, per ora, rappresenta una soluzione pratica nel mio quotidiano.