Legislatori statali chiedono modifiche opzionali al programma BEAD: pressioni per una rete internet più equa

Un gruppo di 115 legislatori provenienti da 28 stati ha recentemente inviato una lettera al segretario del commercio Howard Lutnick, esprimendo preoccupazioni riguardo al programma BEAD . La richiesta è chiara: qualsiasi cambiamento relativo al programma deve essere facoltativo e non obbligatorio. La missiva arriva dopo l’uscita di scena del direttore esecutivo del programma, il quale aveva lanciato accuse pesanti riguardo a un possibile spostamento dei finanziamenti verso Starlink, la compagnia di internet satellitare fondata da Elon Musk.

Il programma BEAD sotto scrutinio

Il programma BEAD, che ha un budget di 42,5 miliardi di dollari, è stato approvato nel 2021 con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture di banda larga negli Stati Uniti. Negli ultimi tempi, ha subito diverse critiche, in particolare da parte dei Repubblicani, a causa della sua implementazione lenta. I detrattori sottolineano che sono trascorsi oltre tre anni dalla creazione del programma e che non è stata ancora collegata nessuna abitazione attraverso BEAD.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Il recente articolo pubblicato da The Wall Street Journal ha rivelato che Starlink potrebbe ricevere tra i 10 e i 20 miliardi di dollari dal fondo BEAD, una cifra significativamente maggiore rispetto ai 4,1 miliardi inizialmente previsti. Queste preoccupazioni sollevano interrogativi sull’equità e sull’efficacia dell’investimento pubblico.

Il punto di vista dei legislatori

Nella lettera inviata a Lutnick, i legislatori affermano che modifiche significative a questo stadio sono in grado di compromettere il lavoro realizzato finora e potrebbero ritardare l’implementazione del programma per anni. Sottolineano come la salute, la sicurezza e il successo economico delle loro comunità dipendano crucialmente dai programmi di collegamento a banda larga. Chiedono pertanto una cautela e una riflessione prima di apportare cambiamenti.

Nonostante le critiche ricevute, i legislatori affermano che il programma sta andando “molto bene”. Citano il processo di gara competitiva che ha portato a progetti per una copertura quasi universale. In Louisiana, ad esempio, i contratti BEAD garantiranno una copertura in fibra per il 95% del territorio, mentre il restante 5% sarà coperto da servizi wireless, via cavo e satellitari.

Differenze tra fibra e satellite

In generale, la fibra ottica viene considerata il massimo della tecnologia per la banda larga, offrendo velocità elevate e affidabili, capaci di gestire grandi quantità di dati. Al contrario, i servizi satellitari, come quello offerto da Starlink, presentano velocità decisamente inferiori, che secondo i dati più recenti di Ookla si attestano a circa 79 Mbps. A confronto, i fornitori di fibra come AT&T registrano una media di 361 Mbps, rendendo la fibra la scelta preferita per molti utenti.

Il dibattito sulla modifica del programma BEAD è alimentato principalmente dai Repubblicani, ma la lettera inviata dai legislatori mostra anche un supporto bipartisan. Tra i firmatari ci sono numerosi Repubblicani provenienti da stati tradizionalmente conservatori come Arkansas, Indiana, Missouri, Nebraska e Dakota del Nord. Il messaggio che traspare dalla lettera è chiaro: devono essere gli stati a decidere come procedere con il programma BEAD.