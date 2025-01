SAP: Performance finanziaria 2024 supera le attese con crescita nel cloud e stime ottimistiche per il futuro

SAP ha pubblicato i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno fiscale 2024, mostrando una solidità che ha sorpreso gli analisti di settore. Con un balzo significativo nei ricavi relativi al cloud, l’azienda tedesca ha dimostrato quanto sia strategica la transizione verso soluzioni digitali e innovative. I numeri parlano chiaro: il fatturato cloud ha raggiunto 17,14 miliardi di euro, un incremento del 25% rispetto all'anno precedente.

Crescita del cloud e performance nel quarto trimestre

Nel quarto trimestre del 2024, SAP ha evidenziato una spinta notevole nella sua divisione cloud, con un aumento del fatturato che ha raggiunto 4,71 miliardi di euro, pari a un incremento del 27%. Questo risultato è stato in gran parte favorito dalla Cloud ERP Suite, che ha visto i suoi ricavi crescere del 35%, toccando 3,95 miliardi di euro. I dati sul cloud backlog, che si sono attestati a 18,08 miliardi di euro con un aumento del 32%, confermano questa tendenza positiva. Tuttavia, il fatturato da licenze software ha subito una flessione del 18%, scendendo a 0,68 miliardi di euro. Complessivamente, il fatturato totale del quarto trimestre è aumentato dell'11%, raggiungendo 9,38 miliardi di euro.

Questi risultati sono il riflesso del crescente interesse delle aziende verso il cloud computing. La capacità di fornire soluzioni scalabili e agili ha reso le applicazioni cloud di SAP particolarmente attrattive per le imprese che cercano di adattare rapidamente le loro operazioni alle sfide del mercato moderno.

Intero anno fiscale 2024 e proiezioni future

Per l’intero anno 2024, SAP ha registrato un fatturato totale di 34,18 miliardi di euro, con un incremento del 10%. Tuttavia, le licenze software hanno accusato un calo significativo, con un fatturato di 1,40 miliardi di euro, che segna un decremento del 21%. Il giro d’affari generato dai servizi è aumentato solo dell’1%, raggiungendo 4,35 miliardi di euro. Inoltre, l'utile operativo secondo standard IFRS è diminuito del 20%, attestandosi a 4,66 miliardi di euro, mentre l'utile operativo non IFRS ha visto una crescita del 25%, arrivando a 8,15 miliardi di euro.

Guardando al futuro, SAP prevede una ulteriore accelerazione della sua crescita nel settore cloud per il 2025. L'azienda stima che i ricavi del cloud potrebbero raggiungere tra i 21,6 e i 21,9 miliardi di euro, con un incremento compreso tra il 26% e il 28%. Inoltre, si prevede un aumento dell’11%-13% del fatturato da cloud e software. Le prospettive sono ottimistiche, con un free cash flow previsto di circa 8 miliardi di euro.

Riflessioni sul trend del cloud computing

I risultati di SAP non fanno altro che sottolineare l'importanza crescente del cloud computing nelle strategie aziendali attuali. La transizione delle applicazioni e delle infrastrutture IT verso il cloud è guidata dalla necessità di maggiore flessibilità e dalla volontà di ridurre i costi operativi. Le aziende trovano vantaggio nell’adozione di soluzioni che permettano l’accesso a nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati, senza necessità di ingenti investimenti iniziali.

L'intelligenza artificiale, in particolare, sta emergendo come un aspetto fondamentale per le aziende che cercano di distinguersi nel mercato. SAP, con il suo vasto portfolio di soluzioni orientate alla Business AI, è ben posizionata per aiutare le aziende a sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per migliorare la produttività e l’esperienza clienti. L'integrazione delle nuove funzionalità, come quelle sviluppate per Joule e le collaborazioni con AWS, offre strumenti utili per automazione e analisi dei dati.

Lo stato del mercato italiano del cloud

Anche in Italia, il passaggio al cloud sta accelerando. Secondo le ultime analisi dell’Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano, il mercato italiano del cloud ha raggiunto 4,53 miliardi di euro nel 2023, evidenziando una crescita del 18% rispetto all'anno precedente. La spesa per i servizi di Public e Hybrid Cloud ha superato quella dedicata ai servizi di Virtual Private Cloud e Data Center Automation, segnalando un cambiamento significativo nelle strategie delle aziende italiane.

Tuttavia, l'Italia si colloca ancora indietro rispetto ad altri paesi europei per quanto riguarda l’adozione del cloud, come indicato dall'indice DESI della Commissione Europea, in cui il paese occupa il 18° posto su 27 in termini di integrazione delle tecnologie digitali.

Le performance di SAP possono dunque fungere da catalizzatore per la trasformazione digitale delle aziende italiane. Con soluzioni come SAP S/4HANA Cloud e SAP Business Technology Platform, insieme alle opportunità create dall'IA, le aziende italiane hanno ora a disposizione strumenti efficaci per competere in un contesto sempre più digitalizzato e globale.