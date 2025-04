Google ristruttura il team Gemini: passaggi chiave nel percorso dell’intelligenza artificiale

Google ha annunciato importanti cambiamenti all’interno del team Gemini, seguendo il lancio del suo modello di intelligenza artificiale più avanzato fino ad oggi. Secondo un report di Semafor, Sissie Hsiao, figura di spicco dell’azienda, ha deciso di lasciare la sua posizione di leader del team Gemini con effetto immediato. A prendere il suo posto sarà Josh Woodward, attuale responsabile di Google Labs, nella volontà di rilanciare e focalizzare ulteriormente l’evoluzione dell’applicazione Gemini.

Un nuovo capitolo per il team Gemini

La decisione di Hsiao di lasciare il team è stata confermata da una comunicazione del CEO di DeepMind, Demis Hassabis. Nella nota si specifica che il cambio di leadership è mirato a “affinare il nostro focus sulla prossima evoluzione dell’app Gemini”. Pur assumendo il comando del team Gemini, Woodward continuerà a supervisionare anche Google Labs, mantenendo quindi due ruoli cruciali all’interno dell’azienda.

Per Hsiao, il passaggio di testimone segna la chiusura di un ciclo. In un messaggio rivolto ai dipendenti, ha espresso soddisfazione per il “Capitolo 1” della storia di Bard, evidenziando il suo ottimismo verso il successivo capitolo che Woodward guiderà. Nonostante il suo addio al team Gemini, Hsiao ha deciso di prendersi una pausa dalla sua carriera in Google prima di intraprendere un nuovo percorso all’interno dell’azienda.

Un’esperienza decennale e la nascita di Bard

Sissie Hsiao è una veterana di Google, avendo trascorso ben 19 anni all’interno dell’azienda. Nel 2022, le è stata affidata la responsabilità della creazione di un chatbot, un progetto in un momento critico per Google, dato che l’ascendente ChatGPT aveva recentemente attirato l’attenzione globale. Il chatbot di Google è stato inizialmente chiamato Bard, solo per essere successivamente integrato sotto il marchio Gemini alla fine del 2023.

Questo processo non è stato privo di difficoltà, con i modelli di Google che hanno migliorato la loro performance lentamente. Tuttavia, essi hanno continuato a essere implementati in molti prodotti amati dagli utenti. All’interno della compagnia, si respira un senso di ottimismo: il modello Gemini 2.5 Pro pare aver segnato un cambio di rotta, battendo record notevoli in vari benchmark accademici e superando le aspettative in metriche altrettanto significative.

La pressione del mercato e il progresso dell’IA

Nonostante i progressi compiuti con Gemini 2.5 Pro, il percorso di Google nell’ambito dell’intelligenza artificiale rimane una corsa contro il tempo. Con concorrenti agguerriti che sviluppano costantemente nuove tecnologie, l’azienda è chiamata ad accelerare il suo processo di innovazione. Negli ultimi mesi, i feedback positivi ricevuti sui nuovi modelli hanno rinvigorito l’entusiasmo all’interno del team, insieme a una rinnovata fiducia nel potenziale di Gemini.

Mentre si avvicinano nuove sfide e opportunità, il passaggio della leadership da Hsiao a Woodward rappresenta una mossa strategica per Google, un tentativo di ottimizzare la propria posizione nel panorama competitivo dell’IA. La continuità di Woodward, unita alla freschezza dei nuovi approcci, potrebbe rivelarsi un fattore cruciale per il futuro di Gemini e il suo impatto nel settore. Con l’aria di cambiamento che si avverte, il prossimo futuro si preannuncia interessante e ricco di aspettative sia per Google che per gli utenti dei suoi servizi.