SanDisk lancia il Creator Phone SSD: l'archiviazione esterna ideale per iPhone con MagSafe

SanDisk ha recentemente svelato il suo Creator Phone SSD, una nuova proposta di archiviazione esterna concepita specificamente per utenti di iPhone. Questo dispositivo non solo si distingue per la sua compattezza e praticità, ma integra anche la tecnologia MagSafe, permettendo di agganciarsi magneticamente al retro dell’iPhone. La scelta di SanDisk di sviluppare un prodotto rivolto a creator e professionisti della produzione video sottolinea l'importanza dell'archiviazione veloce e sicura in un contesto dove la qualità e l'efficienza sono fattori chiave.

Design e funzionalità del Creator Phone SSD

Il Creator Phone SSD di SanDisk è progettato con una connessione USB-C, garantendo velocità elevate per il trasferimento di dati. Questo rende il dispositivo particolarmente adatto per la registrazione diretta di video in ProRes. La compatibilità con i modelli di iPhone 15 Pro e iPhone 16 Pro gli consente di sfruttare al massimo la connessione a dispositivi di archiviazione esterna. Creatori di contenuti, filmmaker e professionisti della fotografia possono così memorizzare file ProRes 4K direttamente sull'unità esterna.

Le specifiche tecniche evidenziano l'alta velocità di scrittura, che raggiunge i 220 MB/s per video ProRes 4K a 60 fps e tocca i 440 MB/s per quelli a 120 fps. Inoltre, le prestazioni di trasferimento tramite USB-C si attestano su almeno 10 Gb/s, va a migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso e la praticità per chi lavora con contenuti ad alta risoluzione.

Resistenza e portabilità: un SSD adatto a ogni situazione

Una delle caratteristiche distintive del Creator Phone SSD è la sua robustezza. Il guscio in silicone resistente offre protezione da urti e cadute fino a 3 metri, rendendo il dispositivo ideale per chi opera in ambienti di lavoro non sempre protetti. Inoltre, la certificazione IP65 garantisce resistenza alla polvere e agli schizzi d’acqua, permettendo di utilizzarlo in situazioni di outdoor senza il timore di danneggiarlo.

Queste caratteristiche lo pongono come una scelta particolarmente affidabile per creators che viaggiano frequentemente o che lavorano all'aperto. L'SSD compatto è facile da trasportare, il che si rivela cruciale per chi ha bisogno di avere sempre a disposizione uno strumento di archiviazione efficiente.

Target di utenti e opzioni di capacità

Il SanDisk Creator Phone SSD si rivolge a una varietà di utenti. In primo luogo, è consigliato a professionisti della fotografia e del video, poiché la possibilità di registrare direttamente in ProRes consente di ottimizzare i flussi di lavoro. Inoltre, è una soluzione ideale per utenti esperti che necessitano di un sistema di archiviazione sicuro e veloce durante operazioni intensive.

I creatori di contenuti in movimento troveranno la portabilità e la compatibilità con MagSafe estremamente pratiche, conferendo una marcia in più al loro lavoro. SanDisk offre il Creator Phone SSD in due varianti di capacità: una da 1TB e una da 2TB, con un prezzo di partenza rispettivamente di 110 e 170 dollari.

Entrambi i modelli saranno disponibili a partire dalla primavera del 2025, e i dettagli sui prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati rivelati, lasciando gli utenti in attesa di maggiori informazioni su questo atteso prodotto.