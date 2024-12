Samsung presenta Galaxy Book5 Pro: il nuovo portatile in arrivo nel 2025

Oggi, 12 dicembre, Samsung ha ufficialmente svelato in Corea del Sud il suo ultimo prodotto, il Galaxy Book5 Pro. Questo nuovo portatile rappresenta un'evoluzione del convertibile Galaxy Book5 Pro 360, lanciato a settembre. Il nuovo notebook si distingue per l'inclusione dei moderni processori Intel Lunar Lake, promettendo prestazioni elevate anche in ambito intelligenza artificiale. Anche se il Galaxy Book5 Pro non è ancora disponibile sul mercato italiano, scopriamo insieme le sue principali caratteristiche.

Design e caratteristiche tecniche del Galaxy Book5 Pro

Il design del nuovo Galaxy Book5 Pro si presenta sul mercato con due varianti di schermo, rispettivamente da 14 e 16 pollici, entrambi caratterizzati dalla tecnologia touchscreen Dynamic AMOLED 2X e un trattamento antiriflesso per garantire una visione ottimale. Tra le novità, Samsung ha accennato alla tecnologia "Visual Booster", che promette di migliorare la chiarezza visiva durante la fruizione dei contenuti, ma non ha fornito ulteriori dettagli tecnici.

Per quanto riguarda le performance, il Galaxy Book5 Pro è equipaggiato con i processori Intel Core Ultra Serie 2, noti anche come Lunar Lake. Questi chip sono stati presentati in anteprima durante l'evento IFA e sono dotati di NPU in grado di gestire fino a 47 TOPS, un valore che definisce la massima capacità di elaborazione per operazioni di intelligenza artificiale. Tuttavia, Samsung non ha specificato quali varianti di questi processori siano state integrate nel dispositivo.

In aggiunta, il Galaxy Book5 Pro è definito un "PC Copilot+", un termine con cui Microsoft si riferisce ai sistemi basati su intelligenza artificiale. Samsung ha inoltre menzionato funzionalità proprietarie di Galaxy AI, tra cui un sistema di upscaling delle immagini, in grado di aumentare la definizione delle immagini, simile alla funzione "Cerchia e cerca" di Google, utile per la ricerca visiva direttamente sullo schermo.

Audio, porte e autonomia del nuovo portatile

Un altro aspetto interessante del Samsung Galaxy Book5 Pro è rappresentato dal sistema audio. Il portatile è dotato di quattro altoparlanti e supporto Dolby Atmos, un elemento che promette un'esperienza sonora coinvolgente. La fotocamera, equipaggiata con tecnologia Staggered HDR, mira a fornire immagini più vive e dettagliate, ideale per videoconferenze e incontri virtuali.

Per quanto riguarda le connessioni, il dispositivo offre una gamma di porte versatile. Include un ingresso jack audio da 3,5 mm, una porta HDMI, un lettore di schede microSD, due porte USB-C e una USB-A. Tuttavia, Samsung non ha fornito dettagli specifici riguardo alle versioni e alle generazioni di queste porte.

Per gli utenti che si preoccupano dell'autonomia, il Galaxy Book5 Pro è reclamizzato con una durata massima della batteria di 25 ore. Tuttavia, mancano informazioni contestuali su come questa previsione sarà realizzata nell'uso quotidiano.

Disponibilità e prezzi del Galaxy Book5 Pro in Corea del Sud

In Corea del Sud, il Galaxy Book5 Pro sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 2 gennaio 2025. Sebbene il lancio sia stato ufficializzato oggi, i dettagli riguardo ai prezzi non sono stati rivelati. Inoltre, non sono state fornite informazioni concrete sulla potenziale commercializzazione del dispositivo in Italia, ma gli utenti possono attendere aggiornamenti futuri su questo tema.

Samsung ha avviato una nuova era per i portatili con il Galaxy Book5 Pro, che, con le sue caratteristiche all'avanguardia, promette di soddisfare le esigenze di utenti privati e professionisti in cerca di performance elevate e funzionalità innovative.