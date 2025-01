Samsung potenzia l'editor di immagini RAW con nuove funzionalità sui Galaxy S25

Con l'arrivo della gamma Galaxy S25, Samsung ha svelato un'incredibile serie di aggiornamenti, in particolare per il suo editor di immagini RAW, che ha debuttato con la versione One UI 6.1.1. Questa nuova versione offre agli utenti strumenti di editing migliorati, aprendo a esperienze fotografiche e videografiche più avanzate.

Aggiornamenti significativi dell'editor di immagini RAW

L’editor di immagini RAW, lanciato per la prima volta con One UI 6.1.1, ha compiuto un salto di qualità con l'aggiornamento relativo alla serie Galaxy S25. Gli utenti possono ora modificare in maniera più dettagliata le loro immagini grazie all'aggiunta di sei nuovi menù, che permettono di regolare esposizione, contrasto, saturazione, vigore, temperatura del colore e livelli di rumore. Questo ampliamento delle funzionalità offre un controllo più fine sui parametri dell'immagine, rendendo il processo di editing molto più versatile e personalizzabile.

Un'altra importanti novità è l'introduzione di un istogramma, uno strumento utile per visualizzare le variazioni nella distribuzione della luce nelle foto modificate. Questo aiuta i fotografi a capire meglio come le modifiche influenzino il risultato finale, rendendo più semplice ottenere l'effetto desiderato. L’integrazione dell’istogramma rappresenta un passo in avanti significativo, in quanto consente di gestire in modo più efficace il bilanciamento della luce.

Nuove funzionalità video

Oltre ai miglioramenti nell'editing delle immagini, la serie Galaxy S25 offre anche la possibilità di registrare video in formato 10-bit HDR e supporta il formato LOG. Queste caratteristiche permettono di catturare dettagli più ricchi e una gamma cromatica più ampia, aumentando la qualità dei filmati. Inoltre, per soddisfare le esigenze degli utenti, è stata introdotta una funzionalità per l’iAudio Eraser, uno strumento che consente di rimuovere suoni indesiderati dai video. Queste innovazioni rendono i dispositivi non solo adatti per la fotografia, ma anche per una registrazione video di alta qualità.

Disponibilità e futuri aggiornamenti

L'editor di immagini RAW migliorato sarà inizialmente disponibile esclusivamente sulla serie Galaxy S25. Tuttavia, le previsioni indicano che potrebbe essere implementato anche su modelli più vecchi una volta che sarà lanciato l'aggiornamento One UI 7. Sebbene Samsung non abbia fornito un calendario preciso per il rilascio su dispositivi precedenti, ha confermato l'intenzione di estendere il supporto a una gamma più ampia di modelli in futuro. Questi passaggi indicano un impegno costante da parte di Samsung nel mantenere la propria offerta di prodotti aggiornata e competitiva.

Questi sviluppi rappresentano un'opportunità emozionante per gli appassionati di fotografia e videografia, poiché i nuovi strumenti di editing e registrazione promettono di migliorare l'esperienza creativa complessiva con i dispositivi Samsung.