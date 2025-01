Samsung lancia una promozione imperdibile per il Galaxy S25: chance di vincere $5.000

Samsung ha avviato una campagna per stimolare l'interesse nei confronti del nuovo Galaxy S25, previsto in arrivo il 22 gennaio 2024. Gli acquirenti negli Stati Uniti possono approfittare di un’offerta che include la possibilità di vincere $5.000 in crediti da spendere nel negozio Samsung, attirando così l'attenzione degli appassionati di tecnologia. La possibilità di partecipare a questa promozione si svolgerà fino alle 13:00 ET del 22 gennaio.

Dettagli della promozione per il Galaxy S25

La promozione di Samsung consente a tutti i residenti statunitensi di età superiore ai 18 anni di partecipare al concorso per vincere $5.000 in crediti. Per entrare nel sorteggio, è sufficiente completare un modulo di registrazione online. Non è necessario effettuare un acquisto immediato; chiunque pre-prenoti il dispositivo può partecipare semplicemente attraverso la registrazione. Sebbene l'idea di vincere una somma così cospicua possa sembrare intrigante, le probabilità di successo dipendono da quante prenotazioni idonee Samsung riceverà. Il vincitore sarà selezionato a caso intorno al 29 gennaio, e quindi le possibilità di vittoria si calcolano in base al numero complessivo di prenotazioni registrate.

Altre offerte di pre-prenotazione di Samsung

Oltre al concorso, Samsung sta offrendo a tutti coloro che prenotano il Galaxy S25 un credito immediato di $50. Questo incentivo aggiuntivo è affiancato da una promozione che prevede fino a $1.250 di "risparmi extra". Tuttavia, i dettagli su come ricevere tali sconti sono ancora poco chiari. L'anno scorso, la compagnia ha attuato una strategia simile, combinando sconti per il commercio, un aggiornamento di spazio di archiviazione gratuito e crediti Samsung del valore di $150, ottenendo così sconti fino a $1.020 sull'ammiraglia Galaxy S24. Si prevede una struttura di offerte simile anche per quest'anno, il che significa che non è probabile che chi prenota ottenga immediatamente $1.250 di riduzione.

Potenzialità dei crediti Samsung

Immagina di vincere quella fortuna di $5.000 in crediti Samsung! Non solo potresti acquistare il nuovo Galaxy S25, ma avresti anche la possibilità di fare un regalo a un familiare o di ampliare il tuo ecosistema Samsung acquistando un Galaxy Book 5. Questo potrebbe rappresentare un ottimo modo per esplorare le nuove funzionalità e tecnologie offerte da Samsung, approfittando al massimo delle offerte attuali.

Con la data di lancio fissata, l’entusiasmo atteso attorno alla serie Galaxy S25 cresce ogni giorno di più. Prenotando in anticipo, gli utenti non solo si garantiscono accesso ai vantaggi esclusivi, ma contribuiscono anche a creare una community entusiasta intorno a uno dei prodotti più attesi dell'anno. La stagione di lancio è entrante e promette di offrire molte opportunità per i fan di Samsung, tra cui la possibilità di liberare potenziali nuove esperienze tecnologiche.