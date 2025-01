Samsung Galaxy S25: Un lancio deludente per gli appassionati di tecnologia

Il recente lancio della serie Galaxy S25 da parte di Samsung ha lasciato molti fan e osservatori con un senso di insoddisfazione. Dopo mesi di attesa, i nuovi modelli si sono presentati con aggiornamenti minimi, creando dubbi sulla necessità di un upgrade per coloro che possiedono già un dispositivo Galaxy di fascia alta. Con una reputazione di continuità negli sviluppi degli smartphone, Samsung potrebbe aver preso una strada poco ambiziosa, lasciando gli utenti a chiedersi se valga la pena investire nuovamente nel brand.

Un cambiamento marginale nel design

Il design del Galaxy S25 Ultra è stato presentato come il cambiamento più significativo di questa serie, ma anche qui si tratta di una modifica contenuta. Pur essendo più leggero rispetto al suo predecessore, l'aspetto del nuovo modello appare simile a quello di altri smartphone sul mercato. È difficile non notare la perdita di quel carattere distintivo che aveva accompagnato le versioni precedenti.

Una nuova fotocamera ultra grandangolare è stata introdotta, ma il cambiamento nelle prestazioni fotografiche rimane marginale, considerando che le immagini sono ancora catturate a 12 MP. Anche le aggiunte come la registrazione video in 10-bit HDR sembrano destinate a una ristretta nicchia di utenti, piuttosto che a una fruizione generale. In aggiunta, l'S25 e l'S25 Plus mostrano ancor meno modifiche, lasciando l'utente con la sensazione che l'aggiornamento non sia realmente necessario.

Una potenza di elaborazione già nota

Il potente chip Snapdragon 8 Elite per Galaxy monta i nuovi modelli, portando a prestazioni elevate nei benchmark sintetici. Sebbene sia un componente di alta gamma, il suo potenziale potrebbe non giustificare un upgrade. La verità è che la maggior parte degli smartphone di fascia alta, compresi i Galaxy, ha già hardware capace di gestire le attività quotidiane in modo eccellente sia in passato che oggi. L’esperienza di utilizzo di social media, email e app di messaggistica rimane praticamente invariata rispetto ai modelli più vecchi.

La differenza di prestazioni nei giochi è l'unico aspetto che potrebbe convincere qualcuno a cambiare smartphone, sebbene sia lecito interrogarsi se valga davvero la pena spendere soldi per un incremento marginale in questo settore.

Funzionalità software ed intelligenza artificiale scarse

Nell'ambito della tecnologia, le nuove funzionalità di intelligenza artificiale annunciate durante il lancio del Galaxy S25 non si sono guadagnate un'accoglienza entusiasta. Molti utenti, come dimostrano i commenti sui forum dedicati alla tecnologia, hanno espresso frustrazione nel vedere più attenzione posta sull’intelligenza artificiale piuttosto che sui miglioramenti effettivi del dispositivo. La maggior parte delle nuove feature non è nemmeno esclusiva per Samsung, poiché altri dispositivi compatibili con Google Gemini potranno accedere a esse.

In questo contesto, anche Bixby, l'assistente virtuale di Samsung, è stato messo in secondo piano, riducendo ulteriormente l'appeal dei nuovi modelli.

Anomalie nei miglioramenti hardware

Una delle notizie più deludenti riguarda l'S Pen, accessorio simbolo della serie Ultra. La rimozione del Bluetooth dall'S Pen riduce drasticamente le sue funzionalità, limitandola a pochi compiti di scrittura. Questo cambiamento fa sorgere interrogativi sul futuro dell'S Pen stessa e se Samsung stia pensando di eliminarla dai suoi modelli top di gamma.

Questa decisione potrebbe sembrare controproducente, soprattutto in un periodo in cui gli utenti sono sempre più alla ricerca di prodotti completi e con accessori funzionali.

Ispirazione da Apple: una strategia discutibile

Osservando l'andamento del mercato, è evidente che Samsung sta cercando di seguire le orme di Apple. La strategia di limitati aggiornamenti annuali sembra funzionare per Apple, e Samsung potrebbe aver deciso di adottare un approccio simile. Tuttavia, il rischio è quello di perdere la propria identità, lasciando a desiderare in termini di innovazione e miglioramenti.

Questi recenti lanci di telefoni non possono essere esaminati solo in rapporto a Apple, poiché anche altre aziende Android sembrano adottare una filosofia simile, riducendo le innovazioni e presentando aggiornamenti somiglianti.

Se possiedi già un Galaxy degli ultimi anni, a meno di offerte irresistibili, potrebbe non valere la pena effettuare un upgrade. Per chi proviene da un iPhone o un altro brand, considerare uno stock di Galaxy S24 o un modello usato potrebbe risultare una scelta più sensata.