Samsung esplora la trasmissione audio via UWB: l'innovazione che potrebbe rivoluzionare le cuffie wireless

Samsung ha depositato un brevetto per cuffie in grado di trasmettere audio utilizzando la tecnologia UWB, ovvero Ultra Wide-Band, anziché il tradizionale Bluetooth. L'azienda coreana sostiene che questo nuovo sistema potrebbe offrire un audio di alta qualità, con minore latenza e interferenze rispetto ai metodi attuali. Tuttavia, il deposito di un brevetto non assicura affatto che questo prodotto arriverà in commercio nei prossimi anni.

L'attuale scenario delle cuffie wireless

Negli ultimi anni, la maggior parte delle cuffie wireless si è basata su Bluetooth per la trasmissione audio. Tuttavia, abbiamo anche assistito all'emergere di dispositivi che utilizzano connessioni wireless a 2.4GHz. Con l'arrivo della tecnologia UWB, Samsung sembra intenzionata a esplorare nuove possibilità per migliorare ulteriormente la qualità dell'audio e l’esperienza dell'utente. La società ha recentemente attratto l'attenzione del pubblico grazie a un brevetto che descrive l'uso dell'UWB per trasmettere audio senza fili tra i dispositivi e le cuffie.

I dettagli del brevetto per le cuffie UWB

Secondo quanto rilevato da 91mobiles, il brevetto di Samsung, pubblicato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti, evidenzia un metodo per connettere cuffie wireless utilizzando inizialmente Bluetooth per stabilire la connessione tra il dispositivo host e il primo auricolare. Successivamente, l'orecchio iniziale passa a una connessione UWB, seguito dal secondo auricolare, permettendo così la trasmissione audio. Questa innovazione potrebbe ridurre le interferenze, migliorare la latenza e garantire una qualità audio che fino ad ora non era possibile raggiungere con il Bluetooth.

I vantaggi dell'audio tramite UWB

L'adozione della tecnologia UWB potrebbe comportare significativi vantaggi rispetto ai metodi tradizionali. Samsung dichiara che la trasmissione audio tramite UWB potrebbe ridurre le interferenze e la latenza offerte dal Bluetooth. Tra i punti salienti delle prestazioni dell'UWB, il brevetto evidenzia velocità di trasferimento dati di 20 Mbps e una minore richiesta energetica. Queste velocità più elevate potrebbero portare alla possibilità di un audio senza perdita di qualità, un aspetto estremamente allettante per gli appassionati di musica e audiofili.

Tuttavia, è fondamentale considerare che qualsiasi dispositivo, siano essi smartphone, tablet o smartwatch, dovrà avere l'hardware UWB integrato, il che rappresenta una sfida per la diffusione di questa tecnologia. Attualmente, l'UWB è principalmente limitato ad alcuni smartphone di fascia alta e dispositivi smart, e la sua applicazione nel settore audio rappresenterebbe una vera e propria novità.

La concorrenza e il ruolo di Qualcomm

Non è solo Samsung a esplorare alternative al Bluetooth. Infatti, anche Qualcomm ha recentemente presentato la sua tecnologia XPAN, un sistema che consente la trasmissione audio tramite Wi-Fi, fornendo così una maggiore portata, qualità e latenza. L'azienda ha anche annunciato che i primi auricolari abilitati alla tecnologia XPAN saranno disponibili “molto, molto presto”. Questo fa nascere interrogativi su quale direzione prenderà il mercato e quali tecnologie vincenti emergeranno tra i vari competitor.

Il futuro delle cuffie UWB

Nonostante le prospettive entusiasmanti legate al brevetto di Samsung, è importante sottolineare che ad oggi si tratta solo di una proposta. Le aziende depositano brevetti costantemente, ma molte di queste tecnologie non trovano mai una realizzazione commerciale. Pertanto, non vi è alcuna certezza che Samsung introdurrà sul mercato cuffie Galaxy Buds o altri prodotti audio basati sulla trasmissione UWB. Sarà fondamentale monitorare come evolve il panorama tecnologico e come Samsung e altre aziende affronteranno il tema della connettività audio nei prossimi anni.