Samsung amplia il servizio di riparazione con supporto illimitato per schermi e vetri rotti

La notizia arriva direttamente da Samsung, che ha recentemente implementato un importante aggiornamento al suo servizio Care Plus, rendendo disponibili riparazioni illimitate e gratuite per schermi e vetri rotti. Questa nuova offerta è parte del pacchetto "Theft & Loss" e rappresenta una significativa evoluzione per la protezione dei dispositivi Galaxy, specialmente in vista del lancio del Galaxy S25, previsto per il 22 gennaio.

Dettagli sul programma Care Plus

Con l'introduzione di questo nuovo servizio, gli utenti che possiedono dispositivi idonei possono usufruire di riparazioni gratuite per il display recando il dispositivo presso una delle oltre 700 location autorizzate Samsung o optando per la spedizione. Secondo la comunicazione ufficiale dell'azienda, i membri del programma Care Plus possono ricevere riparazioni per schermi e vetri rotti "nello stesso giorno" senza costi aggiuntivi.

Tuttavia, non tutto è così semplice: Samsung specifica che la riparazione nello stesso giorno potrebbe non essere disponibile per tutti i dispositivi in tutte le aree. È importante notare che mentre questa offerta abbraccia la serie Galaxy S24, non si estende ai modelli pieghevoli del marchio. Questo significa che i possessori di dispositivi come Galaxy Z Flip o Z Fold non beneficeranno di questo servizio aggiuntivo.

Storia del servizio di riparazione in Samsung

Già a maggio 2024, Samsung aveva lanciato una nuova opzione per i membri Care Plus, introducendo riparazioni illimitate della batteria. Questa innovazione, come specificato dall'azienda, implica però che gli utenti possano ottenere il servizio solo se il dispositivo non presenta danni aggiuntivi e la batteria deve avere una capacità di carica totale inferiore al 79%. Gli utenti hanno accolto positivamente l’iniziativa, pur con la consapevolezza che sarebbe stata applicata una piccola spesa mensile accessoria.

Anche se questa nuova offerta per le riparazioni degli schermi è certamente una reazione alle crescenti esigenze dei consumatori, Samsung ha confermato che i clienti non iscritti al servizio Theft & Loss possono comunque accedere a riparazioni di schermi rotti, ma saranno soggetti a un costo di 29 dollari in loco.

Collaborazioni strategiche e riparazioni rapide

Samsung non si è fermata qui. Ha recentemente avviato una collaborazione con Batteries Plus, una mossa strategica che ha portato alla trasformazione di 35 negozi negli Stati Uniti in Samsung Authorization Service Centers. Questi centri sono progettati per garantire riparazioni rapide, promettendo un tempo di intervento che non superi le due ore. Questa iniziativa intende rendere il servizio di riparazione non solo più accessibile, ma anche più efficiente per tutti i clienti.

L'approccio innovativo di Samsung nei confronti della riparazione dei propri dispositivi si allinea con le esigenze dei consumatori moderni, sempre più desiderosi di ricevere assistenza rapida e senza complicazioni. Con il Galaxy S25 in arrivo, gli utenti possono guardare al futuro con maggiore tranquillità, sapendo che il supporto e la protezione per i loro dispositivi sono stati ampliati, assicurando un'esperienza di utilizzo senza intoppi.