Rivelazioni sul nuovo iOS 18.3: anticipazioni e possibili novità in arrivo

Una fonte anonima su un noto social network ha recentemente svelato il numero di versione finale per gli aggiornamenti iOS 18.3 e iPadOS 18.3: 22D61. Questa modifica rappresenta un cambiamento marginale rispetto al numero di versione 22D60, che indica le versioni candidate finali di entrambi i sistemi operativi, sostanzialmente le ultime beta prima del rilascio ufficiale.

La fonte e la sua affidabilità

Il profilo che ha condiviso questa informazione ha dimostrato, in passato, di pubblicare notizie attendibili riguardanti il sistema operativo Apple, sebbene non manchino occasionali imprecisioni. L'account ha preferito rimanere anonimo e ha richiesto che i suoi post non vengano linkati per tutelare la propria privacy e mantenere un profilo basso. Questa riservatezza è rispettata e, nel contesto attuale, la notizia ha già suscitato un notevole interesse tra gli appassionati di tecnologia.

Anticipazioni sui cambiamenti previsti

Il leggero cambiamento tra i numeri di versione potrebbe suggerire l’introduzione di piccole modifiche dell'ultimo minuto. I dettagli su quali siano esattamente queste variazioni rimangono da scoprire. Tuttavia, un'ipotesi che sta circolando è quella di una nuova collezione Black Unity per il 2025. Negli ultimi quattro anni, Apple ha lanciato campagne Black Unity a gennaio, complete di nuovi cinturini per Apple Watch, facce per l'orologio e sfondi per iPhone, ispirati ai colori della bandiera panafricana.

Prospettive per la Black Unity Campaign

Recentemente, è stato osservato un riferimento a "UNITY25" nel codice del prossimo aggiornamento tvOS 18.3 per Apple TV, indicativo di una possibile continuazione della campagna Black Unity nel 2025. Se questa previsione si avvererà, è plausibile che Apple faccia un annuncio a riguardo la prossima settimana. Inoltre, febbraio è il mese della storia nera negli Stati Uniti, durante il quale Apple tende a mettere in evidenza i contenuti di creatori afroamericani attraverso diverse piattaforme come Apple Books e Apple Podcasts.

Eventi passati legati a Black Unity

Nel 2021 e nel 2022, Apple ha presentato la sua campagna Black Unity solo poche ore prima dei rilasci di watchOS 7.3 e watchOS 8.3, associandole a un’apposita faccia dell'orologio. Da quest’ultimo anno, i nuovi aggiornamenti hanno incluso anche sfondi per iPhone abbinati. Di conseguenza, la compagnia ha citato questi wallpaper nelle note di rilascio per le versioni candidate di iOS 16.3 e iOS 17.3. Tuttavia, nella documentazione relativa all'iOS 18.3 Release Candidate non si fa riferimento a un wallpaper Black Unity, il che potrebbe significare che è previsto un arrivo nella versione finale del software.

Tempistiche e aspettative sul rilascio

Attualmente, i fan di Apple si preparano per il lancio di iOS 18.3, previsto per la prossima settimana. Questa attesa ha alimentato speculazioni e curiosità riguardanti eventuali nuove caratteristiche o sorprese, tra cui la tanto discussa collezione Black Unity. Con i dettagli attuali, rimaniamo nell'imminenza di scoprire quali innovazioni porterà Apple in questa nuova versione del suo software.