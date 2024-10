Ripristino impostazioni di rete iPhone [Guida completa 2024]

Il tuo iPhone non si connette a una rete Wi-Fi?

Spesso il modo più semplice per risolvere i problemi di connessione di questo tipo è semplicemente quello di ripristinare le impostazioni di rete dell’iPhone. Ma come fare?

Abbiamo voluto riassumere i principali passaggi da fare in questa guida completa 2024: speriamo che possa esserti utile!

Avvicinati al router

Prima di procedere con il ripristino delle impostazioni di rete dell’iPhone, procediamo per gradi.

La prima cosa che ti consigliamo di fare è controllare di essere nel raggio di portata del router e che – ovviamente – il router sia acceso! 😊

Se infatti sei troppo distante dal router Wi-Fi, non sarai in grado di ricevere il segnale.

Verifica pertanto se il problema sparisce man mano che ti avvicini al router. Una mancata connessione potrebbe essere semplicemente determinata dal fatto che sei troppo distante e fuori portata.

Per risolvere il problema in modo più strutturale puoi invece usare un amplificatore del segnale Wi-Fi. Su Amazon ne trovi tantissimi!

Controlla che il Wi-Fi sia attivo

Il secondo step che ti consigliamo di fare è quello di controllare che il Wi-Fi sia attivo.

Vai dunque su Impostazioni e poi su Wi-Fi. Assicurati che qui il Wi-Fi risulti regolarmente attivo. Tocca il nome della rete Wi-Fi per eseguire la connessione. La presenza del segno di spunta blu accanto a una rete indica che sei regolarmente connesso alla rete.

Nel caso in cui l’opzione di Accesso automatico sotto le Impostazioni -> Wif-Fi -> [la tua rete] dovesse essere disabilitata, allora toccare il pulsante Altre info e poi Accesso automatico.

Inserisci la password Wi-Fi

Il terzo passo è quello di inserire la password Wi-Fi. Se non la ricordi, Apple fornisce questa interessante pagina di supporto.

Nel caso in cui inserendo la password corretta dovessi visualizzare un messaggio Impossibile accedere alla rete o Password errata, allora riavvia tutti i dispositivi e prova a inserire nuovamente la password.

Verifica i problemi con la rete Wi-Fi

L’altro passo che puoi fare prima di ripristinare la rete dell’iPhone è la verifica di eventuali problemi con la rete Wi-Fi.

Se infatti iOS (o iPadOS, se usi l’iPad) dovessero rilevare un problema di connessione Wi-Fi, potrebbe comparire un messaggio relativo al Wi-Fi sotto il nome della rete a cui il dispositivo è connesso.

Per esempio, potrebbe comparire l’avviso di Nessuna connessione a Internet. A quel punto, per saperne di più, non dovrai far altro che toccare la rete Wi-Fi relativa.

Controlla le connessioni del router

Se non sei riuscito a risolvere nemmeno in questo modo, prova a controllare le connessioni del router.

Assicurati che sia acceso e che sia regolarmente connesso al modem.

Riavvia i dispositivi

Spesso un modo semplice e drastico per sistemare i problemi di connessione alla rete è quello di riavviare i dispositivi.

Riavvia il router e il modem via cavo o DSL, scollegandolo e poi ricollegando il dispositivo.

Una volta che hai riavviato ogni dispositivo, controlla se finalmente il problema è stato risolto.

Se non è così, arriviamo finalmente al focus del nostro odierno approfondimento, ovvero al ripristino delle impostazioni di rete.

Ripristina le impostazioni di rete dell’iPhone

L’operazione di ripristino delle impostazioni di rete dell’iPhone non è difficile, ma cambia a seconda della versione di iOS che stai usando.

In particolare, se usi iOS o iPadOS 15, o versioni successive, tocca Impostazioni -> Generale -> Trasferisci o inizializza [dispositivo] -> Ripristina -> Ripristina impostazioni rete.

Se invece usi iOS o iPadOS 14 o versioni precedenti, tocca Impostazioni -> Generale -> Ripristina -> Ripristina impostazioni rete.

Così facendo permetterai la reimpostazione delle reti Wi-Fi e delle password, le impostazioni della rete del cellulare e anche le impostazioni delle reti VPN e APN che hai già usato.