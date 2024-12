Rinnova il tuo iPhone: la funzione Accesso Assistito per anziani e persone con disabilità

L'innovazione tecnologica sta sempre di più mirando a una maggiore inclusione, e l'ultimo aggiornamento di Apple lo dimostra. Con iOS 17 e iOS 18, anche gli utenti di iPhone possono beneficiare di un'interfaccia completamente rinnovata attraverso la modalità Accesso assistito. Questa funzione si propone di rendere l'uso degli smartphone più intuitivo e accessibile, specialmente per le persone anziane e quelle con difficoltà di interazione. Può anche rappresentare un'opzione ecologica e pratica per riutilizzare i dispositivi più vecchi.

Cosa è l’Accesso assistito e come funziona

L’Accesso assistito è una modalità recentemente introdotta da Apple, pensata per semplificare l’uso del telefono per persone con disabilità. Rilasciata in parte già con la beta di iOS 16.2, ha ricevuto un importante aggiornamento in iOS 17. Questo strumento è ideale per chi ha difficoltà nell'interazione con tecnologie avanzate, come gli anziani che potrebbero non familiarizzare con tutte le funzioni moderne degli smartphone.

Grazie a questa modalità, i dispositivi possono non solo continuare a essere utili, evitando di finire in discarica, ma possono anche essere adattati alle esigenze di chi non ha dimestichezza con la tecnologia. La nuova interfaccia mira a ridurre la complessità di navigazione e a offrire funzionalità semplificate, permettendo agli utenti di orientarsi più facilmente tra le varie applicazioni.

Le app più comunemente utilizzate, come Telefonate, Messaggi, Foto e Musica, sono state riprogettate per questa modalità, rendendole più facili da usare. Gli sviluppatori di Apple si sono concentrati anche su strumenti di terze parti, permettendo agli utenti di personalizzare ulteriormente la loro esperienza di utilizzo.

Attivare l’Accesso assistito: passo dopo passo

Attivare l’Accesso assistito su un iPhone è un processo semplice e intuitivo. Per iniziare, bisogna aprire l’app Impostazioni, quindi cercare la sezione dedicata all’Accessibilità. Da lì, si trova facilmente la voce “Accesso assistito”, che guida l'utente attraverso la configurazione iniziale. Durante il processo, si richiederà di inserire il proprio Apple ID e, se necessario, di scegliere un nuovo aspetto grafico. Gli utenti possono optare per una visualizzazione a elenco o a griglia delle app.

Successivamente, ci si può concentrare sulle applicazioni da includere. Apple ha già preparato un elenco di app specifiche che funzioneranno in questa modalità, rendendo l'interfaccia più gestibile. Inoltre, si potrà aggiungere altre app di terze parti già installate, garantendo così una personalizzazione ulteriore. Una volta effettuate le scelte desiderate, bisogna impostare un codice di quattro cifre, che permette di attivare e disattivare la modalità in modo sicuro.

Infine, l’Accesso assistito può essere attivato immediatamente oppure si può decidere di rimandarne l'uso. Se si opta per il rinvio, sarà sempre possibile accedere alle impostazioni e riattivarlo in un secondo momento. Le opzioni disponibili permetteranno anche di gestire ulteriori personalizzazioni, quali le app visibili e altre preferenze grafiche.

Come disattivare l’Accesso assistito

Dopo aver scoperto come attivare la modalità, è importante conoscere anche il procedimento per disattivarla. La procedura è semplice: basta premere il tasto di standby tre volte di seguito. Apparirà una schermata che chiederà di interrompere l’accesso assistito. Qui sarà necessario inserire il codice precedentemente creato, garantendo così che solo le persone autorizzate possano rimuovere questa funzionalità.

L’interfaccia mostrerà quindi un messaggio che informa di come il dispositivo stia tornando alla modalità normale. In pochi istanti, l’iPhone tornerà all'interfaccia standard, permettendo all'utente di continuare a utilizzare il dispositivo come di consueto.

Ulteriori risorse e tutorial

