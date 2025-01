RIDEVU: l'intrattenimento in auto si evolve con i contenuti IMAX Enhanced

Sony Pictures Entertainment, IMAX Corporation, Mercedes-Benz e DTS Inc. hanno svelato una novità interessante al CES 2025 di Las Vegas. Il nuovo servizio RIDEVU si propone di rivoluzionare l'esperienza di intrattenimento in auto, rendendo disponibili i contenuti IMAX Enhanced della biblioteca di Sony Pictures. Questa iniziativa, che entrerà in vigore dalla prossima estate, inizierà a essere integrata nei modelli Mercedes-Benz dotati del moderno sistema MBUX.

Il servizio RIDEVU e i contenuti IMAX Enhanced

RIDEVU punta a portare l'esperienza cinematografica IMAX al di fuori delle sale. L'idea è semplice ma ambiziosa: consentire agli automobilisti di godere di titoli iconici come “Venom: The Last Dance”, “Spider-Man: No Way Home” e “Uncharted” direttamente dalla propria auto. Questo servizio, definito l’unico metodo per vivere immagini e suoni tipici dell’IMAX durante i viaggi su strada, si presenta come un'offerta di intrattenimento che si integra perfettamente con la vita quotidiana.

All'interno del servizio saranno resi disponibili film selezionati con un formato d’immagine appositamente ampliato e una qualità audio superiore grazie al sistema DTS:X. Inoltre, i contenuti saranno accessibili in più lingue, permettendo una fruizione globale e adattabile alle variabili esigenze del pubblico. Questa scelta di contenuti e formati punta a garantire che l’esperienza di visione soddisfi le aspettative degli utenti anche al di fuori del contesto tradizionale del cinema.

L'accessibilità e la tecnologia alla base del servizio

RIDEVU sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, Regno Unito, Irlanda e Germania, con Mercedes-Benz come partner principale tra i produttori automobilistici. Grazie all'implementazione della piattaforma di streaming avanzata di Sony Pictures, gli utenti potranno accedere a un vasto catalogo di film, da noleggiare, acquistare o guardare in streaming.

Non solo l’esperienza di visione sarà ottimizzata, ma anche la modalità di utilizzo. RIDEVU consente al guidatore, purché sia parcheggiato, di controllare la selezione dei film. I passeggeri dei sedili anteriori e posteriori possono poi usufruire di questo intrattenimento negli schermi integrati o su dispositivi mobili Android e iOS. La tecnologia di Screen Manager permette di gestire la riproduzione su più schermi, garantendo un'esperienza personalizzata in cui i passeggeri possono scegliere di fruire i contenuti singolarmente o collaborare per condividere l’esperienza.

Una sinergia nell'intrattenimento

Questo annuncio rappresenta anche il risultato di una collaborazione strategica tra tre ai protagonisti dell’industria dell’intrattenimento: Sony Pictures Entertainment, IMAX e DTS. Queste organizzazioni hanno unito le forze per offrire un'esperienza coinvolgente e di alta qualità, sia per l'utenza domestica che per quella in movimento. La visione comune di questi pionieri dell’intrattenimento si concretizza in RIDEVU, che punta a portare contenuti personalizzati e ad elevata qualità agli utenti mentre sono in viaggio.

Queste novità, presentate al CES 2025, sottolineano un trend in continua crescita nel settore dell’automotive e dell’intrattenimento. Man mano che i veicoli si evolvono in spazi multifunzionali, l'integrazione della tecnologia di intrattenimento prenderà sempre più piede, rendendo il viaggio non solo un'opportunità di spostamento, ma anche un momento di evasione e divertimento.