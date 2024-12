Riconoscimenti per la tecnologia innovativa di Marelli: premiato il sistema di visualizzazione privacy

Il “Passenger Display with Privacy” di Marelli ha ottenuto il riconoscimento “Challenger” ai Digital Engineering Awards 2024, un grande evento che celebra l'eccellenza nell'ingegneria a livello mondiale. Questo innovativo sistema, progettato per gli interni delle automobili, è emerso come un prodotto all'avanguardia nel settore, meritando così la premiazione nella categoria “Engineering Product of the Year”. La cerimonia ha avuto luogo a Dallas, in Texas, un importante centro per l'innovazione tecnologica.

Digital Engineering Awards: un palcoscenico per l'innovazione

I Digital Engineering Awards, organizzati da L&T Technology Services con la collaborazione di ISG e CNBC-TV18, si pongono come obiettivo quello di riconoscere le migliori realizzazioni in campo ingegneristico. In un contesto competitivo, sono stati premiati progetti e tecnologie che si sono distinte per originalità e impatto. Con una giuria di esperti del settore, questo evento annuale rappresenta un'importante vetrina per le aziende che operano nel campo dell'innovazione tecnologica.

Marelli, nota azienda nel settore delle forniture automotive, ha così nuovamente dimostrato il proprio impegno nel guidare l'innovazione. L’assegnazione del premio al “Passenger Display with Privacy” sottolinea non solo la qualità del suo prodotto, ma anche la capacità dell’azienda di rispondere alle esigenze emergenti dei consumatori e delle case automobilistiche. Il riconoscimento è particolarmente significativo perché premia una tecnologia che promette di elevare l'esperienza del conducente e del passeggero, rendendo ogni viaggio più sicuro e confortevole.

La tecnologia del “Passenger Display with Privacy”

Il sistema “Passenger Display with Privacy” di Marelli si presenta come una vera e propria innovazione nel campo della tecnologia per gli interni delle auto. L'obiettivo principale è quello di offrire una schermata in grado di nascondere aree specifiche del display, consentendo ai passeggeri di visualizzare informazioni sensibili senza il rischio di distrarre il conducente. Questa tecnologia di privacy dinamica “a zone” rende il sistema una risorsa preziosa per migliorare sia la sicurezza che l'interazione degli utenti con i contenuti multimediali.

La soluzione tecnologica è costituita da due componenti principali: il pannello di visualizzazione, disponibile in tecnologie OLED o TFT, e il controllo del display, programmato per modulare le caratteristiche di emissione della luce in base alle necessità. I display OLED, noti per i loro colori brillanti e i contrasti elevati, vengono preferiti per veicoli di alta gamma, mentre i TFT offrono un’opzione più accessibile per un’ampia varietà di modelli automobilistici.

Utilizzando un software avanzato, il sistema regola dinamicamente gli angoli di visione, permettendo al display di operare in due modalità distinte: “pubblica” e “privata”. In modalità pubblica, l’angolo è sufficientemente ampio affinché sia conducente che passeggero possano visualizzare lo stesso contenuto. In modalità privata, invece, il display è limitato a un’area ristretta, garantendo che solo il passeggero possa accedere alle informazioni sensibili. Questa personalizzazione stabile è un’importante miglioria rispetto alle tecnologie precedenti, che offrivano solamente una privacy totale per l’intero schermo.

Opzioni e applicazioni del sistema Marelli

La funzionalità di privacy del “Passenger Display with Privacy” è disponibile come opzione accessoria nelle piattaforme hardware ProDisplay ed EliteDisplay di Marelli. EliteDisplay si distingue per l’adozione delle sorgenti luminose OLED, attirando un segmento di mercato di veicoli di lusso. La sua capacità di garantire privacy dinamica attraverso l’uso di pannelli OLED standard, anziché personalizzati, rappresenta un passo avanti significativo nel settore automotive, rendendo questa tecnologia più accessibile a diversi produttori.

D’altra parte, la piattaforma ProDisplay, rivolta a un pubblico di fascia media, utilizza sorgenti TFT e amplia la portata della tecnologia, permettendo a un numero maggiore di veicoli di beneficiare della privacy dinamica. Questa scelta strategica offre l’opportunità di estendere le applicazioni della tecnologia del display a un più ampio volume di automobili, contribuendo così a innovare il modo in cui gli occupanti dei veicoli interagiscono con i contenuti digitali durante i viaggi.

I successi di Marelli ai Digital Engineering Awards

Il premio “Challenger” per il “Passenger Display with Privacy” rappresenta il secondo riconoscimento per Marelli ai Digital Engineering Awards. Nello scorso anno, l’azienda aveva già ricevuto il titolo “Commendable” per le sospensioni elettromeccaniche completamente attive, confermando così il proprio status come leader nell'innovazione tecnologica per il settore automobilistico. Questi successi evidenziano l’impegno di Marelli nell’investire in ricerca e sviluppo, portando soluzioni all’avanguardia per il mercato automotive.

In un settore in continua evoluzione, Marelli si posiziona come un attore di prim’ordine, con una visione chiara per il futuro della mobilità. La capacità di anticipare le necessità del mercato, come dimostrato dai recenti premi, continuerà a guidare il successo dell'azienda, rendendola un punto di riferimento per l'innovazione nel settore automobilistico.