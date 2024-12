Resident Evil 2 arriva finalmente su dispositivi Apple: i dettagli sul porting e la fruizione

Il famosissimo franchise di Capcom continua a espandere la sua presenza sui dispositivi Apple. Dopo diversi successi, è ora il turno di Resident Evil 2, un titolo iconico che ha segnato la storia dei videogiochi. Gli appassionati possono ora godere della classica avventura horror anche su Mac e iPad, a partire dalla generazione di chip M1, oltre che su iPhone 15 Pro e modelli successivi. Con questa mossa, Capcom punta a portare l’esperienza di gioco che ha catturato milioni di fan direttamente nei palmi delle mani.

Un ritorno alle origini con un mix di azione e enigmi

Resident Evil 2 è un capolavoro che ha debuttato originariamente sulla console PlayStation, per poi essere adattato a una varietà di piattaforme, tra cui Windows, Nintendo 64, Dreamcast e GameCube. Questa nuova versione per i dispositivi Apple riporta in gioco gli elementi che hanno fatto la storia della saga: azione, esplorazione e risoluzione di enigmi. I giocatori sono chiamati a unirsi a Leon S. Kennedy, un agente di polizia neofita, e Claire Redfield, una studentessa, mentre cercano di sopravvivere a un'epidemia devastante che ha trasformato gli abitanti di Raccoon City in zombi famelici.

La narrazione si sviluppa attraverso due campagne distinte che i giocatori possono affrontare separatamente, fornendo una prospettiva ricca e multidimensionale sull'incidente. Le decisioni dei giocatori influenzeranno il destino dei protagonisti, sottolineando l'importanza della strategia e della scelta all'interno del gioco. Resident Evil 2, nella sua essenza, invita a esplorare l'ignoto e a resistere a una serie di sfide che metteranno alla prova le abilità e il pensiero critico di ciascun partecipante.

Requisiti tecnici e modalità di gioco

Per iniziare a giocare a Resident Evil 2 su dispositivi Apple, gli utenti dovranno assicurarsi di avere una connessione di rete attiva. Sebbene non sia necessaria l'installazione di un controller, l'uso di questo accessorio è fortemente consigliato per un’esperienza di gioco ottimale. La versione base dell’applicazione è scaricabile gratuitamente, ma sarà necessario un acquisto in-app di 9,99€ per sbloccare l'accesso completo al gioco.

L'esperienza di nemici zombi e atmosfere angoscianti sarà fruibile su iPhone 16 Pro Max, secondo i test condotti dal canale YouTube Dame Tech, che ha rivelato una performance spettacolare con un framerate stabile a 60 fps e una risoluzione di 1950×900. Su iPad Pro M4, le prestazioni migliorano ulteriormente, consentendo di giocare a una risoluzione di 2420×1668 senza intoppi. Queste specifiche tecniche attestano l’abilità di Capcom nel portare titoli di alta qualità su piattaforme mobile.

Download, installazione e supporto

Resident Evil 2 occupa uno spazio di circa 31 GB e offre un'interfaccia multilingue che include l'italiano. È fondamentale pianificare il download, poiché l'installazione richiede almeno il doppio dello spazio disponibile sull'apparecchio. L'ideale è scaricare il gioco tramite una connessione internet veloce per assicurare un processo fluido e senza interruzioni.

Inoltre, il gioco offre la funzionalità di salvataggio attraverso iCloud Drive, permettendo di trasferire e recuperare i progressi da diversi dispositivi Apple. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi desidera continuare la propria avventura da diversi punti di accesso, senza la preoccupazione di perdere i dati di gioco. Con Resident Evil 2 su Apple, Capcom non solo arricchisce l'offerta di gameplay per i fan, ma amplia anche le possibilità di fruizione per una nuova generazione di giocatori.