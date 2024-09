recensione power bank per apple watch di veger

Il principale problema di Apple Watch è legato alla sua scarsa autonomia che difficilmente ci consente di utilizzarlo per più di un giorno consecutivo. La scarsa autonomia ci vincola a dover portare con noi il caricabatterie se prevediamo di fare un weekend fuori porta o se prevediamo giornate particolarmente impegnative e ricche di allenamenti all’aria aperta.

In questi casi può tornare particolarmente un power bank per Apple Watch con attacco magnetico da usare per una ricarica al volo senza dover usare il classico caricabatterie. Nel corso di queste settimane sto passando molto tempo fuori casa e sto portano spesso con me il nuovo power bank magnetico realizzato appositamente per Apple Watch.

La batteria portatile di Veger ha un design compatto con un pratico laccetto che lo rende facilmente trasportabile e che nasconde una porta USB-C da utilizzare per la ricarica della batteria interna da 1200 mAh che consente di fare una carica e mezza degli Apple Watch e quasi una carica completa per gli Apple Watch Ultra.

Le dimensioni compatte lo rendono semplicissimo da trasportare ed il funzionamento è altrettanto semplice: basta premere il piccolo tasto per l’accensione e collegare l’orologio sull’attacco magnetico per iniziare la ricarica.

Il prezzo è molto economico, lo trovi in vendita sul sito di Veger a soli 18,90 euro. Direi che a questo prezzo vale sicuramente la pena di farci un pensierino se usi molto il tuo Apple Watch e sei stato di portare con te il caricatore e relativo cavo.