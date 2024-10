Recensione Kobo Clara Colour: l’e-reader per tutti

Ho passato molti mesi in compagnia del nuovo ebook reader a colori Kobo Clara Colour, l’ho usato al mare sotto l’ombrellone e la sera per leggere con la luce spenta e in questa recensione approfondita voglio raccontarvi la mia esperienza con quello che ritengo possa essere l’e-reader per tutti grazie alle sue caratteristiche e allo schermo a colori che lo rendono quasi perfetto.

Videorecensione

Design e costruzione - Com’è fatto il Kobo Clara Colour

Sotto il punto di vista costruttivo e di design cambia molto poco rispetto al Kobo Clara 2E di cui vi ho parlato lo scorso anno.

La scocca mantiene la sua natura green grazie ad una costruzione in plastica riciclata intercettata prima di finire in mare e che si caratterizza per la texture in rilievo della parte posteriore che ha il pregio di impreziosire il design, completamente liscio sarebbe risultato anonimo, e di migliore la presa del reader che risulta sempre ben saldo, anche quando impugnato con una sola mano.

Sul retro trova posto anche l’unico tasto fisico da utilizzare l’accensione e lo spegnimento del device. Sulla parte bassa è invece posizionata una USB-C da usare per la ricarica e per trasferire libri e audiolibri.

Il design rimane quello di un classico e-reader con le cornici abbastanza pronunciate ed un display incassato, scelta quest’ultima che aiuta sicuramente a proteggere lo schermo. Uno stile non modernissimo, ma solido e funzionale per lo scopo e quindi va bene così.

Uno dei punti di forza del Clara Colour è sicuramente da ricercarsi nel suo formato comodo, leggero e tascabile. Parliamo di un e-reader che misura 112 x 160 x 9,2 mm e pesa solamente 174 grammi, caratteristiche che lo rendono confortevole da usare e mai stancante anche quando tenuto in mano a lungo, magari in posizioni scomode o particolari quando siamo a letto o sul divano.

Durante le vacanze ho preferito utilizzarlo con una cover a libro con aggancio magnetico, quella originale di Kobo, e ve la consiglio perché non aumenta di molto le dimensioni, l’ergonomia rimane la stessa ed ha il vantaggio di proteggere ogni parte del nostro prezioso Kobo.

Completa la parte costruttiva la certificazione IPX8 che ci assicura una resistenza all’acqua fino a 2 metri di profondità e per 60 minuti. L’impermeabilità è sicuramente un pregio da non sottovalutare perché sicuramente ci consente di usare il Kobo Colour con maggior tranquillità durante le vacanza al mare, al lago o in piscina, ma anche di usarlo nella vasca da bagno senza che vapore e umidità possano danneggiarlo.

Display e specifiche tecniche - Un piccolo gioiello

Dentro alla scocca in plastica di Kobo Colour troviamo un comparto hardware discreto composto da un processore dual-core da 2 GHz, 512 GB di RAM e 16 GB di memoria interna che consentono di immagazzinare grandissime quantità di libri e di avere un sistema fluido e abbastanza veloce da utilizzare.

Lo schermo è il vero punto di forza del device: un display E Ink Kaleido 3 da 6 pollici a colori con tecnologia FastGLR, compatibilità con la modalità scura, risoluzione di 1448 x 1072 pixel con 300 PPI per i contenuti in bianco e nero e 150 PPI per i contenuti a colori. Di fatto abbiamo fra le mani il migliore schermo delle categoria che brilla e si distingue per due aspetti: colori e retroilluminazione.

La retroilluminazione ComfortLight PRO ci permette di modificare la luminosità del display in modo da renderlo sempre perfettamente leggibile in ogni condizione di luce , potete semplicemente affidarvi alla luminosità automatica che funziona bene, e di regolare la temperatura dell’illuminazione scegliendo fra toni caldi e freddi in modo da personalizzare al massimo l’esperienza di lettura e di renderla adatta ad ogni persona ed ogni momento della giornata e sempre piacevole e confortevole.

L’altro punto di forza è la presenza dei colori sul display che ci consente finalmente di abbandonare le noiose tonalità del grigio e di poter vedere finalmente immagini a colori, grafici a colori e fumetti e manga nel pieno del loro splendore direttamente sullo schermo del nostro e-book reader. La presenza del colore ci sgancia dal vincolo della lettura di soli libri e ci apre un mondo di contenuti a colori che possono andare oltre ai semplici fumetti come ad esempio manuali, libri di cucina e moltissimo altro.

Va fatto un chiarimento però sulla qualità dei colori, dovete ricordarvi che stiamo sempre parlando di uno schermo e-ink a basso consumo energetico e i colori rimangono comunque abbastanza slavati, non dovete aspettarvi la qualità grafica della carta stampata o quella di un tablet.

Buone anche le possibilità di personalizzazione con la possibilità di scegliere 13 caratteri diversi e 50 dimensioni differenti del testo.

Esperienza d’uso e lettura - Come va il Kobo Clara Colour

Leggere su un Kobo è sempre un’esperienza piacevole, ma in questo caso la lettura è ulteriormente impreziosita dallo schermo a colori che la rende maggiormente apprezzabile per varie tipologie di letture.

Ho avuto modo di portarlo con me per diversi mesi fra lago, montagna e ferie in Austria e devo dire di esserne rimasto sempre piacevolmente soddisfatto. Sono riuscito a leggere sotto la luce diretta del sole senza problemi e di notte al buio senza disturbare mia moglie grazie alla pratica retroilluminazione.

Il formato da 6 pollici rimane perfetto per leggere, la grandezza delle pagine è perfetta, oltre che personalizzabile, e trasportare il Kobo è semplice visto che si infila praticamente in ogni tasca.

Lo schermo è davvero piacevole, non stanca mai gli occhi e le possibilità di personalizzare tonalità e intensità della retroilluminazione lo rende sempre perfetto per ogni occasione e funziona alla grande per leggere anche quando è tardi, avete gli occhi stanchi ma il libro vi tiene incollati e non volete mollare.

Il software a bordo di Kobo Colour è praticamente sempre lo stesso degli altri Kobo con le sue possibilità di personalizzazione di font, dimensioni, allineamenti, interlinea e spazi a cui si aggiunge la possibilità di evidenziare, con colori a vostra scelta, frasi e parole. Restano poi le solite ricerche e il dizionario.

Sempre presenti anche gli audiolibri, ascoltabili grazie alla connessione Bluetooth, ma limitati ai formati proprietari di Kobo, non potete quindi importarne in autonomia.

L’autonomia è praticamente infinita, la batteria da 1500 mAh promette 40 giorni di autonomia se leggere mezz’ora al giorno, ma se lo usate meno dura potenzialmente qualche mese.

Piccola nota sui formati compatibili, il Kobo Clara Colour è compatibile nativamente con 15 formati di file: EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR.

Prezzo e conclusioni - A chi lo consiglio

Kobo Clara Colour viene venduto a 159 euro, un prezzo sicuramente corretto per un ebook reader a colori praticamente perfetto ed adatto davvero a tutti grazie al bel display a colori retroilluminato, al valido software e all’autonomia infinita. Un e-reader da acquistare ad occhi chiusi e che vi accompagnerà per almeno una decina di anni senza difficoltà.

Immagini di Kobo Clara Colour