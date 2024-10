Recensione cover e cinturino Elago per Apple Watch Ultra 2

Da qualche mese sto utilizzando Apple Watch Ultra 2, ma avevo bisogno di un case per proteggerlo al meglio durante gli allenamenti e volevo anche trasformare lo stile in qualcosa di più elegante e meno sportivo.

Per la protezione della scocca in titanio, che è resistente ma sicuramente non indistruttibile e sempre soggetta a graffi, ho deciso di utilizzare la Custodia Duo di Elago che viene venduta su Amazon a 17 euro e che, grazie alla massiccia cover in silicone nero, ha la capacità di proteggere tutti i lati dell’Apple Watch rendendolo così resistente a graffi e cadute. Una piccola chicca è la parte superiore intercambiabile che ci permette di passare da un look total black ad uno più vivace con un tocco di arancione.

La protezione offerta dalla cover è davvero ottima e questo è sicuramente un grande pregio, va anche detto che però aumenta leggermente l’ingombro e lo spessore dell’orologio. Personalmente non la utilizzerò tutti i giorni, ma solo quando avrò in programma attività movimentate con alto rischio di rovinare l’orologio. Montarla è semplice e veloce quindi non sarà un problema inserirla solo nel momento del bisogno.

Ma il vero tocco di classe è il cinturino di ricambio Metal Strap di Elago, disponibile per tutti gli Apple Watch e in varie colorazioni, che porta uno stile senza tempo sullo smartwatch Apple. Il cinturino ha un design classico ed è realizzato in acciaio inox, perfetto per ogni tipologia di utilizzo, ed è adatto a ogni polso grazie alla possibilità di regolarne la larghezza usando un piccolo strumento presente in confezione.

La qualità realizzativa è eccellente e la combinazione dell’acciaio inossidabile con quella del titanio è davvero piacevole, vale sicuramente la pena di acquistarlo per trasformare uno Apple Watch sportivo in un orologio di classe e molto elegante, soprattutto visto che costa solo 19 euro, decisamnete meno dei costosissimi cinturini originali di Apple.