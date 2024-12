Ranking delle app e dei giochi più popolari nel mondo Apple del 2024

Apple ha recentemente rivelato le classifiche delle applicazioni e dei giochi più scaricati del 2024, fornendo un'affascinante visione delle scelte degli utenti su iPhone, iPad e Apple Arcade. Le classifiche sono disponibili all'interno della sezione "Oggi" dell’App Store, dove gli utenti possono esplorare sia app gratuite che a pagamento, suddivise per categorie. Questo rapporto offre uno sguardo approfondito sui titoli che catturano l'attenzione degli utenti in tutto il mondo.

I giochi più popolari su iPhone

Giochi a pagamento

La categoria dei giochi a pagamento su iPhone è dominata da classici che non smettono mai di attrarre, come Minecraft e Plague Inc., seguiti da titoli nostalgici come Pou e MONOPOLY: The Board Game. Questi giochi hanno saputo conquistare il cuore di molti giocatori, offrendo esperienze di intrattenimento che spaziano dall’universo dell'edilizia e della strategia alla semplice alea del tabellone. Altri titoli moderni, come Geometry Dash e Earn to Die 2, continuano a cementare la loro fama basata su meccaniche di gioco avvincenti e stili grafici distintivi.

I giochi più scaricati comprendono:

Minecraft: Play with Friends

Plague Inc.

Pou

MONOPOLY: The Board Game

Geometry Dash

Earn to Die 2

RFS – Real Flight Simulator

Red’s First Flight

Purple Place – Classic Games

Five Nights at Freddy’s

Giochi gratuiti

Nella categoria dei giochi gratuiti, il primato è mantenuto da titoli come Brawl Stars e Subway Surfers, entrambi famosi per il loro gameplay competitivo e accessibile. Quest’anno ha visto l'ascesa di Squad Busters, un gioco che ha rapidamente guadagnato popolarità tra gli utenti. Non mancano altri giochi che promettono divertimento immediato e un'intensa esperienza di gioco, come Block Blast e Last War: Survival.

I giochi gratuiti più scaricati includono:

Brawl Stars

Squad Busters

Block Blast

Last War: Survival

QSWatermelon: Monkey Land

Roblox

MONOPOLY GO!

Royal Match

Subway Surfers

Offline Games – No Wifi Games

App più scaricate su iPhone

App a pagamento

Nel campo delle app a pagamento, gli utenti hanno mostrato un forte interesse per strumenti pratici e app per la produttività. Titoli come e-Connect e Veicolo+: info targa si sono distinti per l'utilità che offrono. Anche Forest: Focus for Productivity ha riscosso successo tra coloro che cercano di aumentare la propria concentrazione e produttività.

Le app a pagamento più scaricate includono:

e-Connect

Threema. The Secure Messenger

NightCap Camera

Veicolo+: info targa

Blitzer.de PRO

PeakFinder

Forest: Focus for Productivity

GSE SMART IPTV PRO

Shadowrocket

Metronet

App gratuite

Tra le app gratuite, si evidenziano Threads e Temu: Shop Like a Billionaire, due strumenti che hanno catturato l'attenzione delle masse. Anche app consolidate come TikTok e WhatsApp Messenger continuano a mantenere un'ampia base di utenti, grazie al loro utilizzo quotidiano per socializzare e comunicare.

Le app gratuite più scaricate comprendono:

Threads

Temu: Shop Like a Billionaire

ChatGPT

Google Chrome

SHEIN – Shopping Online

Google

TikTok

WhatsApp Messenger

Google Maps

Gmail

I giochi più scaricati su iPad

Giochi a pagamento

Sui dispositivi iPad, i titoli procedono di pari passo con le loro controparti su iPhone, con Minecraft e Plague Inc. a primeggiare. Tra i giochi più apprezzati si trovano anche Stardew Valley, un'avventura di simulazione agricola, e Papers, Please, un puzzle che sfida il pensiero critico.

I giochi a pagamento più scaricati includono:

Minecraft: Play with Friends

Plague Inc.

MONOPOLY: The Board Game

Geometry Dash

Pou

Papers, Please

Five Nights at Freddy’s

Stardew Valley

RFS – Real Flight Simulator

Purple Place – Classic Games

Giochi gratuiti

Nella categoria dei giochi gratuiti per iPad, troviamo successi per tutte le età come Roblox, accanto a titoli più leggeri e creativi, come Good Pizza, Great Pizza. La gamma di opzioni permette di soddisfare preferenze diverse, dalla competizione al relax.

I giochi gratuiti più scaricati includono:

Brawl Stars

Squad Busters

Roblox

2 Player Games: the Challenge

Good Pizza, Great Pizza

Happy Color by Numbers Game

Magic Tiles 3: Piano Game

My Perfect Hotel

MONOPOLY GO!

Offline Games – No Wifi Games

Le app più scaricate su iPad

App a pagamento

Tra le app a pagamento su iPad, strumenti creativi come Procreate e Human Anatomy Atlas 2025 hanno brillato. Queste applicazioni non solo consentono di esprimere la propria creatività, ma anche di approfondire tematiche complesse, integrando design e funzionalità.

Le app a pagamento più scaricate includono:

Procreate

Procreate Dreams

Nomad Sculpt

Human Anatomy Atlas 2025

forScore

iReal Pro

GSE SMART IPTV PRO

ToonSquid

AnkiMobile Flashcards

Notes Writer Pro 2024

App gratuite

Nella sezione delle app gratuite, spiccano strumenti come ChatGPT e Canva, in aggiunta a popolari piattaforme di streaming quali Disney+ e Amazon Prime Video. Queste applicazioni sono diventate essenziali per gli utenti, fornendo accesso a contenuti e risorse utili.

Le app gratuite più scaricate comprendono:

ChatGPT

Goodnotes 6

Canva: AI Photo & Video Editor

Amazon Prime Video

Calculator for iPad +

AIBooster – Web Tools

Google Meet

Notes+: Note-taking App

RaiPlay

Disney+

I giochi su Apple Arcade

Nel panorama di Apple Arcade, quest’anno ha visto il predominio di titoli come Cooking Mama: Cuisine! e Football Manager 2024 Touch. L’offerta è completata da titoli nostalgici, come Sonic Dream Team e Fruit Ninja Classic, che continuano a richiamare l’attenzione dell’utenza per le loro dinamiche di gioco uniche e coinvolgenti.

I titoli più giocati su Apple Arcade includono:

Cooking Mama: Cuisine!

Football Manager 2024 Touch

NBA 2K24 Arcade Edition

Hello Kitty Island Adventure

Snake.io+

Disney Dreamlight Valley

Getting Over It+

Sonic Dream Team

Fruit Ninja Classic+

Turmoil+

L'anno 2024 ha mostrato una continua affezione verso giochi e app di qualità comprovata, unendo titoli nostalgici ad applicazioni sempre più orientate verso l'innovazione tecnologica. La crescente influenza dell'intelligenza artificiale ha avuto un impatto significativo, come dimostrano applicazioni come ChatGPT, che hanno trovato un posto di rilievo nel cuore degli utenti. Apple si impegna a mantenere l’App Store come un ambiente sicuro e stimolante, vigilando su controlli rigorosi e selezioni curate per garantire la qualità delle proposte disponibili.