Qualcomm svela XPAN: la nuova tecnologia audio wireless che supera il Bluetooth

La Qualcomm ha presentato nel tardo 2023 la sua innovativa tecnologia XPAN, destinata a rivoluzionare il modo in cui esperiamo l'audio wireless. Abbandonando le tradizionali limitazioni del Bluetooth, XPAN si basa sulla trasmissione audio tramite Wi-Fi, promettendo un'eccellente qualità sonora e una maggiore libertà di movimento per gli utenti. Mentre i produttori di dispositivi stanno preparando il lancio dei primi auricolari wireless dotati di questa tecnologia, il mondo degli audiofili attende con trepidazione.

Che cos'è la tecnologia XPAN

XPAN, che sta per Expanded Personal Area Network, rappresenta un passo avanti significativo nel campo dell'audio wireless. Questa tecnologia consente ai prodotti di trasmettere audio in modalità wireless utilizzando una connessione Wi-Fi, anziché il Bluetooth. Questo approccio ha portato a notevoli vantaggi, in particolare per quanto riguarda la portata, poiché il Wi-Fi garantisce una copertura molto più estesa rispetto al Bluetooth. Ciò significa che gli utenti possono godere di un ascolto senza interruzioni anche quando il dispositivo sorgente si trova lontano, in un'altra stanza o addirittura a un piano diverso della casa.

Un'altra caratteristica innovativa di XPAN è la capacità di trasmettere audio lossless a 24 bit e 96 kHz. In parole povere, gli utenti possono aspettarsi una qualità audio superiore senza compromettere il consumo energetico, poiché questa tecnologia consuma al pari dello standard Bluetooth attuale. Ciò rappresenta un notevole miglioramento per quegli utenti che desiderano godere di un audio ricco e dettagliato senza le limitazioni tipiche della tecnologia Bluetooth.

Novità sui prossimi prodotti commerciali

Recentemente, Qualcomm ha fornito aggiornamenti sui suoi progetti riguardanti i dispositivi audio con XPAN. Gli sviluppatori dell'azienda hanno rivelato che stanno collaborando con diversi partner per portare sul mercato i primi dispositivi commerciali dotati di questa tecnologia. Le notizie suggeriscono che i primi auricolari wireless equipaggiati con XPAN potrebbero essere annunciati a breve, accendendo l'interesse tra i consumatori e gli appassionati del settore.

Sebbene nessun prodotto specifico sia stato ancora rivelato, Qualcomm si è mostrata entusiasta della collaborazione in corso con i suoi clienti. Le prime unità potrebbero così arrivare nelle mani dei consumatori prima del previsto. Gli appassionati di tecnologia e gli audiofili sono in attesa di poter testare le potenzialità di XPAN e scoprire se effettivamente essa rappresenta una nuova era per l'audio wireless.

I vantaggi di XPAN rispetto al Bluetooth

Il confronto tra XPAN e gli attuali standard Bluetooth evidenzia diverse aree di miglioramento. Una delle sfide più comuni con il Bluetooth è la necessità di scegliere tra un audio di alta qualità e una latenza ridotta, soprattutto per applicazioni come il gaming. Con XPAN, Qualcomm afferma di poter superare questo compromesso, offrendo sia qualità audio elevata che bassa latenza. Ciò è particolarmente interessante per i videogiocatori e per chi utilizza gli auricolari durante la visione di film o serie TV.

Inoltre, la capacità di XPAN di garantire un audio lossless rappresenta un upgrade significativo rispetto ai tradizionali formati compressi utilizzati dal Bluetooth. La trasmissione di dati audio a una risoluzione di 24 bit e 96 kHz significa maggior dettaglio e realismo, elevando l'esperienza per chi ascolta musica o fruisce di contenuti multimediali ad alta definizione.

Mentre ci avviciniamo al 2024, l'aspettativa di vedere il debutto di auricolari e altri dispositivi compatibili con XPAN continua ad aumentare. Qualcomm si dimostra quindi protagonista di una potenziale rivoluzione nel panorama dell'audio wireless, con promesse che potrebbero cambiare il modo di vivere la musica e l'intrattenimento.