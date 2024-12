Proton 9.0-4: L'aggiornamento fondamentale che amplia la compatibilità di Steam su Linux

Valve ha annunciato oggi il lancio di Proton 9.0-4, l'ultima versione del suo popolare strumento di compatibilità open source che consente di giocare a titoli Windows su sistemi Linux tramite Steam Play. Questo aggiornamento porta con sé una serie di novità significative, rendendo più fluido il gameplay e ampliando l'elenco di giochi supportati. Con un focus su bug fix e miglioramenti delle prestazioni, Proton 9.0-4 rappresenta un passo avanti importante per gli appassionati di gaming su Linux.

Maggiore compatibilità per i giochi Windows

La versione Proton 9.0-4 arricchisce il panorama ludico su Linux supportando un numero maggiore di titoli Windows. Con l'aggiunta di giochi come APB Reloaded, Conqueror’s Blade, Cube Hero Odyssey, Disgaea 4 Complete+ e Hard Chip Demo, gli utenti possono ora accedere a una libreria sempre più ampia di opzioni di gioco. Tra i titoli di maggiore risonanza, il famoso Sniper Elite: Nazi Zombie Army 2 , Total War: SHOGUN 2, e gli attesissimi Test Drive Unlimited Solar Crown e Warhammer 40k: Space Marine 2 sono stati ora inclusi nella lista di giochi compatibili.

Questa espansione permette agli utenti di godere di un'esperienza di gioco senza interruzioni e migliora notevolmente l'accessibilità ai titoli più recenti. Valve si è concentrata ad aumentare la fluidità dei giochi e a risolvere alcune problematiche che avevano limitato l'esperienza di gioco su piattaforme Linux. Senza dubbio, la crescita della compatibilità riveste un'importanza fondamentale per attrarre sempre più gamer verso questa piattaforma.

Risoluzione di problemi critici e miglioramenti delle prestazioni

Proton 9.0-4 non si limita ad ampliare la lista di giochi supportati, ma affronta anche problematiche critiche riscontrate dagli utenti. In particolare, si segnalano miglioramenti significativi nella stabilità del gioco Hell Let Loose, che ora evita i crash durante la connessione ai server. Un altro forte passo avanti è stato fatto per Final Fantasy XVI, ora privo di rallentamenti dovuti a problematiche nelle ricerche DLL. Problemi di vecchia data come gli intoppi di input in Rivals of Aether II e i crash non programmati in Chromacell su schede grafiche AMD sono stati finalmente risolti.

In aggiunta, il supporto per l'API NVIDIA Optical Flow e DLSS 3 Frame Generation offre ai giocatori l'opportunità di sperimentare grafiche più fluide e dettagliate. Questo potenziamento racchiude non solo la corretta riproduzione visiva dei titoli, ma assicura anche un'esperienza di gioco più coinvolgente e dinamica. Con ogni aggiornamento, l'impegno di Valve a risolvere i problemi e a migliorare l'esperienza utente emerge sempre più chiaro.

Novità nelle funzionalità e restituzione ai classici del gaming

Oltre ai potenziamenti tecnici, Proton 9.0-4 si distingue per la restaurazione di esperienze ludiche classiche e il ripristino di funzionalità multigiocatore in titoli come Hotshot Racing e Fablecraft. Anche il celebre I Expect You To Die è nuovamente completamente giocabile. I fan di Star Wars possono tirare un sospiro di sollievo: il classico Knights of the Old Republic, che in precedenza presentava problematiche di visualizzazione, ora si avvia senza incorrere in schermate nere.

Il ritorno di gemme meno note come Marlow Briggs and the Mask of Death nella lista di giochi giocabili rappresenta un'ottima notizia per i nostalgici. Il miglioramento della riproduzione video in titoli come March of Empires e Devil May Cry 3 Special Edition offre una grafica più curata e coinvolgente. Questa versione dimostra la dedizione di Valve nel garantire che i titoli amati continuino a essere accessibili su Linux.

Aggiornamenti tecnologici e compatibilità estesa

Proton 9.0-4 non trascura il cuore tecnico che rende possibili queste migliorie. Con aggiornamenti significativi al Wine Mono, ora alla versione 9.3.1, il supporto per il .NET framework è più robusto, consentendo a un numero maggiore di giochi di girare senza imprevisti. Altri aggiornamenti tecnici includono DXVK, che è passato alla versione 2.5.1, e dxvk-nvapi a v0.7.1, migliorando il supporto per le schede grafiche NVIDIA. Questo significa prestazioni più elevate e una maggiore stabilità.

Il passaggio di vkd3d-proton a v2.13 e la nuova implementazione di vkd3d-shader con l'aggiornamento a vkd3d-1.14, includono anche un "hack" specializzato che ottimizza le performance. La priorità data ai nuovi thread impiegati e la riduzione dei tempi di caricamento nei titoli più datati come Pharaoh Rebirth+ testimoniano un'attenzione costante ai dettagli e un'impostazione volta a migliorare l'esperienza complessiva degli utenti. Per scoprire maggiori dettagli sulle novità apportate, è disponibile un changelog completo su GitHub, dove gli utenti possono esplorare ogni singolo miglioramento effettuato.