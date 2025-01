Problemi persistenti con la sveglia su iPhone: i bug che affliggono gli utenti nel 2024

Da maggio 2024, numerosi utenti di iPhone hanno segnalato problemi ricorrenti con il sistema di sveglie. Apple è già a conoscenza di questi malfunzionamenti, i quali hanno suscitato preoccupazioni tra chi fa affidamento su questa funzione per iniziare la giornata. Il malfunzionamento principale riguarda l’impossibilità di disattivare l’allarme, creando disagi notevoli per chi dipende dalla sveglia per rispettare gli orari di lavoro o altri impegni.

Il primo bug: allarmi disattivati

Il primo errore segnalato riguarda la disattivazione dell’allarme. Praticamente, in numerosi casi, gli utenti hanno riscontrato che l’allerta non si attivava o non si disattivava come previsto. Questa situazione ha portato a numerosi inconvenienti, tra cui ritardi sul lavoro e imprevisti nella routine quotidiana. È fondamentale considerare l'importanza della sveglia per milioni di persone, rendendo questa problematica di non poco conto.

Un secondo bug si presenta in modo casuale, manifestandosi con un volume dell’allerta che risulta insolitamente basso. Questo errore ha impedito a molte persone di svegliarsi all’orario stabilito, aggravando ulteriormente la situazione e costringendo gli utenti a cercare alternative per non rischiare di arrivare in ritardo.

Le promesse di Apple e la mancata risoluzione

Lo scorso aprile, Apple ha comunicato la consapevolezza di tali problematiche, evidenziando la volontà di risolverle attraverso un aggiornamento software. Tuttavia, le informazioni diffuse dal sito The Verge raccontano di un’assenza di miglioramenti significativi. Gli utenti continuano a segnalare che i problemi siano ancora presenti, suggerendo che le soluzioni proposte finora non abbiano avuto successo nel risolvere i bug.

Uno degli elementi sospetti che potrebbe influire sul malfunzionamento è la funzione di Rilevamento dello sguardo. Questa tecnologia, presente nei modelli più recenti di iPhone, ha lo scopo di adattare il comportamento del dispositivo in base alla presenza o meno dell'utente. Quando il dispositivo riconosce che l'utente sta guardando il display, potrebbe abbassare il volume dei toni di avviso, inclusa la sveglia, portando a situazioni di stress e disguido.

Possibili soluzioni temporanee

Per cercare di risolvere il problema, gli utenti possono disattivare la funzione di Rilevamento dello sguardo. Questa operazione è piuttosto semplice: basterà aprire l’app Impostazioni, andare sul menu Face ID e codice e disattivare l'opzione corrispondente. Questo cambiamento potrebbe garantire che l'allerta della sveglia funzionasse in modo corretto, indipendentemente dalla posizione del dispositivo sulla superficie del comodino.

Tuttavia, le esperienze degli utenti sono state varie: mentre alcuni affermano di aver risolto il problema disattivando questa funzione, altri sostengono che non ci siano stati miglioramenti. Questo scenario ha sollevato dubbi sulla provenienza e sulla natura del problema.

Aggiornamenti recenti e comunicazioni da Apple

Negli ultimi giorni, Apple ha reso disponibili gli aggiornamenti software iOS 18.2.1 per iPhone e iPadOS 18.2.1 per iPad, sperando che questi interventi possano includere miglioramenti ai sistemi di sveglia. Tuttavia, The Verge ha tentato di contattare Apple per chiarire se l'azienda stesse ancora lavorando a una soluzione formale per i problemi di allarme, senza ricevere risposte ufficiali.

Per coloro che temono che i problemi non siano esclusivamente legati ai bug, si suggerisce di controllare le impostazioni nel menu Orologio, accertandosi che gli orari siano impostati correttamente e che l’audio non sia disattivato per errore. Così facendo, gli utenti possono tranquillizzarsi, certi che il malfunzionamento non dipenda da impostazioni personali scorrette.