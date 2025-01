Previsioni poco rosee per le vendite di iPhone nel 2025: il report di Ming Chi Kuo

Nel 2024, le aspettative per Apple S.p.A. non sono delle migliori, soprattutto per quanto riguarda le vendite di iPhone. Secondo l’analista Ming Chi Kuo, che basa le sue stime su informazioni ricavate dai fornitori legati a Cupertino, la situazione potrebbe rivelarsi più complicata di quanto si pensasse inizialmente. Kuo prevede un calo significativo nelle vendite e un interesse dei consumatori che stenta a crescere, nonostante i recenti sforzi messi in atto dall'azienda.

Un calo previsto delle vendite

Le stime di Kuo indicano una diminuzione del 6% nelle vendite di iPhone nel primo semestre del 2025. Questo declino si verifica in un contesto in cui si attende anche il lancio del nuovo modello, l’iPhone 16E, una versione aggiornata dell’iPhone SE. È evidente che, nonostante l'uscita di nuovi prodotti, l'interesse degli utenti appare limitato e i risultati che Apple spera di ottenere a breve termine potrebbero rivelarsi modesti.

Per comprendere meglio questo scenario, Kuo osserva la situazione in Cina, un mercato cruciale per Apple. Negli ultimi mesi del 2023, le vendite di smartphone in generale non sono state brillanti, ma Apple ha avuto un calo significativo: tra il 10 e il 12% rispetto ai dati passati. Questo è un dato allarmante per un'azienda che considera il mercato asiatico di fondamentale importanza.

Le sfide dell’iPhone Air

Per il secondo semestre del 2024, Apple ha in programma il lancio di un modello chiamato iPhone Air, caratterizzato da un design sottile. Tuttavia, Kuo avverte che questo dispositivo, con uno spessore di poco più di mezzo centimetro, potrebbe non bastare a risollevare il mercato. Il rischio è che i dati di vendita rimangano sotto le stime attese.

Ci sono, secondo l'analista, due problematiche principali legate a questo nuovo modello. Il primo è il compromesso nelle componenti che potrebbe compromettere le prestazioni a causa della necessità di ridurre lo spessore. Il secondo è legato all’utilizzo della eSIM, che in Cina è attualmente vietata, limitando così la sua commerciabilità a meno di modifiche specifiche per quel mercato.

Aspettative su Apple Intelligence

Ming Chi Kuo non ha buone notizie neppure sul fronte delle nuove tecnologie. Secondo lui, le funzioni di Apple Intelligence non sembrano destare un grande interesse negli utenti. Inoltre, l'azienda non avrebbe pianificato l’introduzione di un canone per l’utilizzo di tali servizi, il che limiterebbe ulteriormente la possibilità di utilizzare Apple Intelligence come leva per incrementare le vendite di hardware o per generare nuovi profitti dai servizi, contrariamente a quanto avviene con Apple Music, iCloud e altri strumenti dell'ecosistema Apple.

Stime di vendita per il 2024 e 2025

Kuo prevede che le vendite di iPhone si attesteranno intorno ai 220 milioni di unità nel corso del 2024. Per il 2025, la sua stima oscilla tra i 220 e i 225 milioni, notevolmente al di sotto delle aspettative di mercato, che puntano a circa 240 milioni. Questa situazione invita a riflettere su come Apple possa affrontare le sfide future per mantenere la sua posizione nel competitivo mercato degli smartphone.