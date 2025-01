Presentata la Leica SL3-S: la nuova fotocamera ibrida per professionisti

Leica ha appena lanciato la sua nuova fotocamera ibrida, la Leica SL3-S, disponibile al prezzo di 5.295 dollari. Questo modello si colloca nella categoria delle fotocamere mirrorless full-frame ed è progettato per soddisfare le esigenze di chi lavora sia nel campo della fotografia che in quello della videografia. Con la sua capacità di registrazione video in 6K e una grande velocità di scatto, la SL3-S rappresenta un'ottima scelta per i professionisti che ricercano prestazioni elevate in un corpo compatto.

Caratteristiche principali della Leica SL3-S

La Leica SL3-S si distingue per il suo sensore da 24 megapixel, che la rende particolarmente adatta per scatti rapidi e per la videografia. A differenza della SL3, dedicata principalmente alla fotografia fissa con un sensore da 60 megapixel, questo nuovo modello è ottimizzato per affrontare situazioni di movimento veloce. È in grado di registrare video in 6K a 30 frame al secondo e offre anche la possibilità di girare in 4K a 60fps. Uno dei punti salienti è la possibilità di registrare direttamente su un’unità SSD tramite porta USB-C, un vantaggio per chi cerca efficienza e praticità.

In aggiunta a queste specifiche video, la SL3-S è dotata di un sistema di autofocus a fase con ben 779 punti, più del doppio rispetto ai 315 punti dell’S-L3. Questo permette una messa a fuoco più precisa e veloce, essenziale per garantire risultati di alta qualità anche in situazioni complesse. La fotocamera supporta anche riprese multi-shot ad alta risoluzione da 48 e 96 megapixel senza necessità di un treppiede.

Design e funzionalità simili alla SL3

A livello estetico e di design, la SL3-S condivide molte caratteristiche con la SL3, mantenendo una forma compatta che è un marchio di fabbrica di Leica. Tra le principali caratteristiche di design troviamo il display touchscreen inclinabile da 3.2 pollici, la presenza di due slot per schede , e un sistema di menu color-codificato, che distingue il rosso per la fotografia e il giallo per il video. La fotocamera si distingue anche per il suo pulsante di accensione illuminato, elemento che ha suscitato curiosità tra gli utenti: molti si chiedono perché non sia dotato di un tradizionale interruttore fisico.

La progettazione della SL3-S si allinea con la strategia già vista nei modelli precedenti SL2 e SL2-S, mantenendo una resa estetica simile alla SL3, se non per alcune scritte della Leica oscurate, che rendono questo modello un po' meno appariscente.

Integrazione delle credenziali dei contenuti per la verifica delle immagini

Un aspetto innovativo della Leica SL3-S è l’integrazione delle Content Credentials, un sistema di autenticazione delle immagini sviluppato in collaborazione con Adobe. Questa funzione è stata già introdotta con il modello M11-P e permette una verifica dell'autenticità delle immagini, un fattore molto importante per i professionisti del settore. Tuttavia, pare che questa funzionalità non sia presente nella SL3 standard, lanciata nel marzo 2024. Secondo quanto comunicato da Nathan Kellum-Pathe, portavoce di Leica, la SL3 non possiede l'hardware necessario e, sebbene sia tecnicamente possibile implementare una soluzione software, non soddisfa gli standard di sicurezza dell'azienda per la protezione di dati sensibili.

Con la SL3-S, Leica punta a fornire una risposta alle crescenti esigenze dei professionisti che richiedono versatilità e prestazioni elevate dalla loro attrezzatura fotografica. Con un mix di caratteristiche avanzate e un design intuitivo, questo nuovo modello potrebbe diventare uno strumento imprescindibile nel kit di un fotografo o videomaker professionista.