Presentata a Roma la nuova versione 4.0 dell'App INPS Mobile: novità e vantaggi per gli utenti

Questa mattina, 19 dicembre 2023, il presidente dell’INPS, Gabriele Fava, ha svelato a Roma, presso il palazzo Wedekind, il rilascio della versione 4.0 dell’applicazione mobile dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Si tratta di un aggiornamento significativo che introduce nuove funzionalità e migliora l'usabilità dell’app, rendendola uno strumento ancora più accessibile e utile per i cittadini. L'intenzione principale è quella di agevolare l'accesso ai servizi previdenziali, rendendo l'interazione con l'istituto più semplice e diretta.

Caratteristiche e funzionalità della nuova app

La versione 4.0 dell'app INPS Mobile, attualmente non ancora disponibile per gli utenti, si distingue per tre principali novità. Queste includono una maggiore facilità nel controllare lo stato delle domande e dei pagamenti, procedure semplificate per scaricare cedolini e certificazioni, e un accesso più intuitivo all’estratto conto contributivo e a ulteriori informazioni previdenziali. Le migliorie si estendono anche a una ristrutturazione della grafica dell'interfaccia, al fine di offrire un'esperienza d'uso più fluida e coinvolgente.

Ogni servizio fornito dall'INPS sarà rappresentato da una "card", facilmente consultabile e accessibile previa autenticazione tramite SPID o CIE. Tuttavia, senza necessità di autenticazione, gli utenti potranno accedere a due servizi specifici, come il simulatore pensionistico “Pensami” e il simulatore per calcolare l’“Assegno unico e universale per i figli a carico”.

Semplicità d'uso e accessibilità: i vantaggi dell’aggiornamento

Con la nuova app INPS Mobile 4.0, gli utenti potranno eseguire diverse operazioni con un semplice tocco. È possibile verificare rapidamente lo stato di una domanda, scaricare l’ultimo cedolino pensionistico o la certificazione unica, controllare i pagamenti delle prestazioni e monitorare lo stato delle domande di indennità NASPI. Inoltre, l'app permette di accedere facilmente all’estratto conto contributivo e alla dichiarazione ISEE. Queste funzioni sono state progettate per ottimizzare l'efficienza dell'utente nel cosiddetto “self service” previdenziale.

In un contesto in cui la digitalizzazione dei servizi pubblici è in costante crescita, la nuova versione dell’applicazione rappresenta un passo importante per l'INPS. Nel corso del 2024, l'app ha già registrato 3,66 milioni di download e oltre 500.000 accessi quotidiani, a dimostrazione della grande richiesta e dell’interesse dei cittadini per un accesso rapido e diretto ai servizi.

Tempistiche e disponibilità dell’aggiornamento

Attualmente, la versione 4.0 dell’app INPS Mobile non è ancora disponibile su alcuna piattaforma, sia essa Android che iOS. Gli utenti dovranno pazientare fino all'arrivo dell’aggiornamento, che sarà rilasciato prossimamente. L'INPS, al momento, non ha fornito dettagli specifici su quando gli utenti potranno scaricare la nuova versione dall'App Store, Google Play o Huawei AppGallery.

Questo atteso aggiornamento è destinato a migliorare ulteriormente la fruibilità dei servizi offerti dall’INPS, rafforzando il legame tra l'istituto e i cittadini, attraverso una comunicazione e un servizio più efficace e diretto.