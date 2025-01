Poggiapiedi per scrivania: guida all’uso e all’acquisto [2025]

Se hai le nostre stesse abitudini e ti piace arricchire il tuo luogo di lavoro con accessori che possano rendere più confortevole il trascorrere delle ore alla scrivania, il poggiapiedi è probabilmente uno dei componenti che fanno la sua discreta comparsa sul pavimento.

Spesso ritenuto superfluo componente aggiuntivo per una postazione di lavoro, in realtà il poggiapiedi per scrivania rappresenta un oggetto che per molti dei nostri lettori costituisce un immancabile partner di lavoro. Per tanti altri, invece, potrebbe essere la scoperta dell’anno!

Proprio per questo motivo abbiamo cercato di redigere una guida completa sull’uso del poggiapiedi, soffermandoci sulle sue caratteristiche, sulle modalità di scelta e, naturalmente, sui migliori modelli che puoi comprare oggi su Internet, a prezzi irripetibili.

Perché devi usare un poggiapiedi per scrivania

Iniziamo con il condividere insieme che ci sono davvero tanti vantaggi che possono derivare dall’uso di un poggiapiedi per scrivania o, come vedremo, di un poggiapiedi da ufficio utilizzabile anche per il lavoro in piedi.

Il primo e più importante è tuttavia quello legati al favorire la corretta postura di anca, ginocchio e arti inferiori: quando il corpo è seduto alla scrivania, ha infatti bisogno di stabilità, con i piedi ben piantati sul pavimento.

Non sempre però questo è possibile. A volte le scrivanie sono troppo alte, le sedie non sono perfettamente regolabili, la propria altezza non è coerente con tale necessità. Insomma, quando non è fattibile assumere una posizione corretta e consona, bisogna aiutarsi con un poggiapiedi che possa fungere da terreno, e offrire la desiderata stabilità al lavoratore.

Ma attenzione!

Contrariamente a quanto si possa pensare, il poggiapiedi è utile anche quando si lavora in piedi, in posizione statica. Permette infatti lo spostamento intermittente del peso da una gamba all’altra, lo scarico della posizione dell’anca, della schiena e del bacino, e la riduzione dell’affaticamento quando si rimane in una posizione. Mica poco, no?

Se poi non sei sufficientemente convinto di quanto sopra, abbiamo voluto fare di più. In questa tabella scopri infatti dieci motivi per cui hai necessariamente bisogno di un poggiapiedi.

Estensione intermittente delle gambe L’estensione intermittente delle gambe su un poggiapiedi apre gli angoli del ginocchio e dell’anca e migliora il flusso sanguigno. Può aiutare la circolazione degli arti inferiori distali durante le sedute prolungate. Se poi adotti un poggiapiedi ad angolo o, ancora meglio, uno a dondolo, il risultato è al top! Scoraggia la seduta in avanti Un bel poggiapiedi da scrivania può scoraggiare la cattiva abitudine di seduta in avanti, facilitando invece un migliore contatto con il sedile, il supporto lombare (altro oggetto che dovresti acquistare) e lo schienale. Riduce lo stress da contatto Il poggiapiedi può ridurre lo stress da contatto e la pressione che viene esercitata sulla parte posteriore delle cosce e sulla parte interna del ginocchio. Migliora dunque la distribuzione del peso mediante l’uso di glutei e cosce. Fondamentale se non sei alto Per le persone di bassa statura, il poggiapiedi è ancora più importante. Se infatti i tuoi piedi non raggiungono il pavimento, potrai usare questo accessorio per avere una stabile base di appoggio, evitando la dannosa abitudine di far penzolare le gambe. Utile anche per gli sgabelli Oltre che per le sedie da scrivania e per le postazioni di lavoro in piedi, il poggiapiedi è utile anche se sei seduto in uno sgabello, evitandoti di lasciare le gambe infilate sul basamento circolare dello sgabello o, peggio, lasciate a penzoloni. Posizionamento alternato dei piedi Se lavori in piedi, il poggiapiedi ti permetterà di alternare il posizionamento dei piedi e, di conseguenza, lo spostamento del peso da posizione statica. Evita che le ginocchia siano piegate a 90° Se le ginocchia sono piegate a 90° per molto tempo, possono determinare disagio e dolore. Lo stesso si può dire per le gambe incrociate o quelle che vengono portate sotto la sedia. Luso del poggiapiedi riduce le forze articolari nella parte superiore del ginocchio e migliora il posizionamento degli arti inferiori da seduti. Posizionamento intermittente L’uso di un poggiapiedi per il posizionamento intermittente del piede tra pavimento e poggiapiedi può migliorare la mobilità delle gambe durante la seduta statica. Comfort in posizione reclinata Ancora, l’utilizzo di un poggiapiedi può migliorare la percezione di comfort se sei seduto in modo reclinato sulla sedia. Soluzione economica Come vedremo, il poggiapiedi è anche una soluzione molto economica per chi è alla ricerca di un utilissimo rimedio contro il dolore alla schiena e agli arti inferiori, associati alla cattiva seduta.

Come scegliere il miglior poggiapiedi da scrivania

Ora che abbiamo qualche informazione in più sulle caratteristiche e sui grandi vantaggi che un semplice poggiapiedi può apportare alla nostra salute, cerchiamo di comprendere come scegliere il miglior elemento per le nostre finalità di lavoro.

Sebbene non ci siano regole fisse sul design e sulla qualità di questo accessorio, possiamo distinguere due diverse categorie, tra cui però individuare anche numerose varianti intermedie, ad arricchimento di un ventaglio di alternative sempre più vario:

I poggiapiedi da scrivania seduta ad altezza fissa

I poggiapiedi rialzati e utilizzati per i banchi di lavoro.

Si consideri poi che alcuni poggiapiedi sono dinamici, e offrono un leggero movimento oscillatorio quando viene applicata la pressione su di essi. Altri ancora sono studiati appositamente per stare in piedi.

Tutto ciò premesso, ci sono alcuni consigli che dovresti seguire per non commettere errori. Anche in questo caso, abbiamo cercato di riassumere i nostri suggerimenti in una tabella di più pratica consultazione:

Non essere tirchio Non comprare un poggiapiedi economico, come quelli in plastica di scarsa qualità. Non occorre essere esperti per capire che si romperanno molto rapidamente, a causa delle pressioni che subiranno. Meglio quelli regolabili Se possibile, acquista un poggiapiedi che abbia un angolo regolabile. Ad essere regolabile dovrebbe essere anche l’altezza. Scegli la giusta larghezza La larghezza del poggiapiedi dovrebbe essere sufficiente supportare la lunghezza del piede e la distanza naturale tra di essi. Facilità di utilizzo Il poggiapiedi dovrebbe essere facile da regolare. Se non è facile da regolare, potrebbe essere molto fastidioso utilizzarlo quotidianamente, soprattutto se dovrai condividerlo con più sedute e in diversi contesti. Riscaldati? No grazie Un periodo andavano molto di moda i poggiapiedi riscaldati. Non comprarli, perché hanno un extra costo praticamente inutile per i nostri fini ergonomici e, inoltre, non sono compatibili con l’uso delle scarpe.

I migliori poggiapiedi per scrivania o da ufficio

Come abbiamo visto qualche riga fa, sono tante le tipologie di poggiapiedi oggi a disposizione sul mercato, e molti modelli sono acquistabili a prezzi davvero molto convenienti.

Un esempio è rappresentato dai poggiapiedi in memory foam, un supporto morbido ma ad alta densità, che è sviluppato per mantenere le forme nel tempo, resistendo al peso delle gambe e dei piedi e fornendo di conseguenza il massimo supporto desiderato. Il fondo è antiscivolo, garantendo così la stabilità desiderata a questo componente.

Per chi invece vuole modelli più tradizionali, ci sono quelli in ABS (acrilonitrile butadiene stirene)). Ergonomici, portatili e regolabili, si tratta di poggiapiedi da ufficio che possono aumentare il comfort alla scrivania, mantenendo gambe e piedi elevati per un minore sforzo e fatica.

Una via intermedia è rappresentata dai poggiapiedi da scrivania in schiuma. Più duri del primo modello, ma non così tanto come quelli del secondo modello, sono regolabili a diverse altezze e profili per trovare il migliore comfort. Leggeri, offrono un supporto ottimale e riescono a non scivolare su nessuna superficie grazie al fondo rivestito con uno strato di silicone antiscivolo.

Considerata l’ampia varietà di modelli, ciascuno adatto alle specifiche esigenze degli utilizzatori, citiamo anche un modello che ha un rullo di massaggio testurizzato, per una piacevole sensazione al piede, posto nella parte centrale del poggiapiedi.