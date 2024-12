Piazza della Repubblica a Firenze si illumina per il Natale con PlayStation e Astro Bot

Le festività natalizie prendono vita in maniera imponente a Firenze, grazie a una magica celebrazione realizzata da Sony Interactive Entertainment Italia. La storica Rinascente di Piazza della Repubblica diventa il palcoscenico di un evento straordinario, dove luci scintillanti e la celebre mascotte di PlayStation, Astro Bot, creano un'atmosfera festosa e coinvolgente.

L'installazione luminosa a colpo d'occhio

L'installazione di luci, che si avvale della tecnologia Twinkly, ha trasformato le facciate del palazzo della Rinascente in un autentico spettacolo visivo. L'agenzia creativa Xister Reply ha progettato un'animazione esclusiva, che non solo esalta il mondo di PlayStation, ma augura anche un felice Natale a tutti i passanti. Le luci scintillanti, che danzano in perfetta sincronia, attraggono l'attenzione di residenti e turisti, rendendo la piazza un luogo di incontro e meraviglia.

Astro Bot, protagonista indiscusso dell'iniziativa, incarna lo spirito ludico e festivo delle festività. Questo personaggio, simbolo di una delle più apprezzate esclusive di PlayStation, ha catturato il cuore di molti e contribuisce a rendere l'installazione ancora più affascinante. La scelta di utilizzare un tema familiare e nostalgico come quello di Astro Bot non solo celebra la tradizione videoludica, ma coinvolge anche i visitatori in un'atmosfera di festa, invitandoli a immergersi in un universo di giochi e divertimento.

Vetrine incantevoli e pop-up store

Non solo le luci brillano a Piazza della Repubblica. All'interno della Rinascente, le vetrine sono state allestite con grande cura per riflettere il tema PlayStation. Un albero di Natale, realizzato utilizzando i controller DualSense, ed una vetrina interamente dedicata a Astro Bot, regalano ai visitatori un'esperienza unica. Questa cura dei dettagli rende omaggio alla cultura videoludica e dimostra il forte legame tra PlayStation e il Natale.

Inoltre, il negozio ospita un pop-up store gestito da Gamestop, dove gli appassionati possono trovare una vasta gamma di prodotti a tema PlayStation. Tra questi, spiccano le diverse versioni di console PS5 e PS5 Pro, giochi, PlayStation Portal e l'innovativo sistema di realtà virtuale PlayStation VR2. I gadget tematici, disponibili in vari formati, offrono un'opportunità unica per acquistare regali originali o semplicemente per indulgersi in un'esperienza di shopping che celebra la passione per i videogiochi.

Date e modalità di fruizione dell'evento

L'incanto delle luci Twinkly e l'intera celebrazione di PlayStation e Astro Bot saranno visibili fino al 3 gennaio 2025. I visitatori potranno quindi ammirare l'installazione luminosa e le vetrine decorate. Anche il pop-up store all'interno della Rinascente rimarrà aperto fino alla stessa data, fornendo ample occasioni per acquistare articoli dedicati all'universo PlayStation. L'evento non è solo un'attrazione per gli appassionati di videogiochi, ma si configura come un appuntamento imperdibile per chiunque desideri vivere la magia del Natale a Firenze, in un contesto dove innovazione e tradizione si fondono armoniosamente.