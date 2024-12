Pat Gelsinger invita alla preghiera e digiuno per sostenere i dipendenti Intel in difficoltà

In un momento critico per Intel, Pat Gelsinger, l'ex CEO dell'azienda, ha lanciato un appello ai cittadini affinché si uniscano a lui in un gesto di solidarietà. Attraverso un post sui social media, ha esortato le persone a pregare e a praticare il digiuno per supportare i circa 100.000 dipendenti dell'azienda che ora affrontano sfide significative in un contesto di mercato in evoluzione. Questa iniziativa arriva dopo le sue dimissioni, segnando un periodo di cambiamenti per la multinazionale nota per le sue innovazioni nel campo dei microprocessori.

L'appello di Gelsinger: un gesto di unità

Lo scorso fine settimana, Gelsinger ha condiviso un messaggio su X , spiegando la sua consuetudine di dedicare un giorno alla settimana alla preghiera e al digiuno. "Ogni giovedì prego e pratico un giorno di digiuno", ha scritto, incoraggiando gli altri a unirsi a lui "in pregare e digiunare per i 100.000 dipendenti Intel che si trovano in questo periodo difficile". Il suo messaggio riflette non solo la sua preoccupazione per i lavoratori, ma anche un riconoscimento dell'importanza strategica di Intel per il futuro dell'industria tecnologica e per l'economia degli Stati Uniti.

In un mercato sempre più competitivo, caratterizzato da sfide costanti da parte di colossi come Nvidia e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. , la pressione su Intel è palpabile. Gelsinger, che ha dedicato oltre trent'anni alla compagnia, ha ricoperto il ruolo di CEO per quattro anni, lasciando ora un'eredità di sfide e opportunità che l'azienda dovrà affrontare.

Cambi di leadership in Intel e ricerca di un successore

Dopo le dimissioni di Gelsinger il 1° dicembre 2024, Intel ha avviato un processo di transizione nella leadership. David Zinsner e Michelle Johnston Holthaus sono stati nominati co-CEO ad interim, gestendo le operazioni aziendali in un periodo caratterizzato da incertezze e cambiamenti. Il consiglio di amministrazione della multinazionale di Santa Clara ha già attivato un comitato di ricerca per trovare un successore permanente a Gelsinger, promettendo di operare con diligenza e rapidità in questa ricerca.

Questo passaggio di consegne è cruciale, specialmente in un settore tecnologico che ha visto un'accelerazione e un'evoluzione rapida. I nuovi leader si troveranno davanti alla difficile missione di portare avanti un'azienda che deve affrontare sfide notevoli, sia in termini di prodotto che di mercato. Gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie resteranno fondamentali per il ritorno di Intel a una posizione di leadership.

Un richiamo alla preghiera che ricorda il passato di Apple

L'appello di Gelsinger ricorda una storica campagna di supporto a Apple nel 1997, quando la rivista Wired invitò i lettori a "pregare per Apple". Allora, Apple era considerata sull'orlo del collasso, eppure, nel corso degli anni successivi, l'azienda ha vissuto una straordinaria rinascita. Ora, il CEO dell'azienda leader nel settore dei microprocessori lancia un messaggio di unità e speranza per il futuro di Intel, sottolineando il ruolo fondamentale che l'azienda ricopre nell'ecosistema tecnologico attuale.

Il post di Gelsinger, divenuto virale sui social, continua a risuonare nella comunità tech e tra i dipendenti di Intel, offrendo un messaggio di supporto e unione in un momento delicato. Le parole del leader di Intel, impegnato a rafforzare il morale dei dipendenti, rappresentano un gesto simbolico potente e una testimonianza della resilienza dell'industria tecnologica.