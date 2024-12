Opportunità imperdibile per il Natale 2024: ricevi un panettone Vergani con Plenitude

Per coloro che sono iscritti al programma di fidelizzazione "Insieme" di Plenitude, l'arrivo delle festività natalizie porta con sé una proposta speciale. Fino al 1° gennaio 2025, i membri del programma hanno l’opportunità di ricevere un panettone Vergani da 750 grammi, simbolo della tradizione milanese dal 1944, pagando solo le spese di spedizione di 4,90€. Questa iniziativa rappresenta un’occasione perfetta per arricchire le celebrazioni festive con un prodotto dolciario di alta qualità.

Come partecipare alla promozione di Plenitude

Il processo per approfittare di questa promozione è davvero semplice. Per prima cosa, è necessario accedere al programma "Insieme" attraverso il sito ufficiale di ENI Plenitude. Una volta all'interno, gli iscritti dovranno cercare il banner dedicato all'iniziativa, che mette in evidenza il panettone Vergani. Cliccando su di esso, sarà possibile richiedere il dolce natalizio. Il passaggio successivo prevede di inserire l'opzione “Richiedi” entro il termine fissato dalla promozione per ricevere un codice sconto.

Questo codice sconto è un elemento importante, in quanto permetterà di ottenere lo sconto sul prezzo del panettone Vergani. Gli utenti possono copiare il codice per utilizzarlo immediatamente o, se preferiscono, chiederlo via e-mail per un utilizzo futuro. Accedendo al sito del partner indicato, sarà sufficiente selezionare il panettone desiderato, aggiungerlo al carrello ed inserire il codice nel campo riservato durante il checkout. Infine, il cliente dovrà fornire le informazioni necessarie per la spedizione e scegliere il metodo di pagamento per le spese di spedizione.

È importante tenere a mente che il codice sconto è valido solo per un utilizzo e consente di scegliere tra vari panettoni Vergani disponibili. Inoltre, la promozione non si può cumulare con altre offerte attualmente in corso. La spedizione del prodotto richiede circa 3-4 giorni lavorativi, con arrivo previsto nei giorni successivi al 25 dicembre.

Un dolce di alta qualità per il tuo Natale

Questa iniziativa di Plenitude non è soltanto un modo per ricevere un dolce, ma anche un’opportunità di celebrare un Natale all'insegna della tradizione. Il panettone Vergani è il risultato di una lunga storia di qualità artigianale e competenza nel settore dolciario milanese. Sono molti gli italiani che apprezzano questo simbolo della festività, e riceverlo in omaggio rende le celebrazioni ancora più speciali.

Per chi non fosse ancora iscritto al programma "Insieme", l'iscrizione è un processo rapido e semplice, accessibile direttamente dal sito di Plenitude. Una volta registrati, si avrà immediatamente accesso a questa straordinaria promozione e si potrà richiedere il panettone Vergani, aggiungendo così un tocco di raffinatezza alle festività. Non perdere l'occasione di arricchire i momenti festivi con un dolce ricco di sapori autentici e tradizione, perfetto per condividere con amici e familiari.

Le festività natalizie si avvicinano e con esse la disponibilità di prodotti esclusivi come il panettone Vergani. Iscriviti oggi stesso al programma "Insieme" e approfitta di questa fantastica offerta disponibile fino al nuovo anno.