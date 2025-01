Opportunità di crescita per Apple in India: il governo chiede un app store statale

Il mercato indiano rappresenta per Apple un'importante occasione di espansione, in particolare dopo le limitazioni riscontrate in Cina. Tuttavia, avviare e far crescere il business in India richiede sempre un dialogo con il governo locale. Una nuova iniziativa, riportata da Bloomberg, espone le recenti richieste del governo indiano ad Apple e ad altre aziende tecnologiche riguardo l'integrazione di un app store governativo all'interno delle loro piattaforme.

Le richieste del governo indiano

Secondo le informazioni emerse, il governo indiano ha sollecitato Apple e Google a rendere disponibile il loro app store Gov.in su iOS e Android. Attualmente, le applicazioni supportate dallo Stato sono già visibili sull'App Store di Apple, ma New Delhi mira a rendere più accessibile il proprio marketplace di app. L'idea è che i cittadini possano accedere direttamente a servizi pubblici attraverso delle applicazioni centralizzate.

Il Ministero della Tecnologia indiano ha convocato rappresentanti di Apple, Google e di altri produttori di smartphone per discutere dell'accesso diretto ai servizi pubblici, rendendo così più semplice per i cittadini ottenere ciò di cui hanno bisogno. Le fonti anonime coinvolte hanno rivelato che le aziende tecnologiche sono state invitate a integrare il mercato delle app statali nelle loro piattaforme.

Le sfide per Apple

Attualmente, Apple non consente la presenza di app store alternativi all'interno del proprio ecosistema, e i marketplace di terze parti sono disponibili solo laddove sono richiesti legalmente. Questa situazione potrebbe comportare la necessità di intraprendere azioni legali per far fronte alle richieste del governo indiano. Negli scorsi anni, Apple è già stata coinvolta in simili discussioni in altri paesi. Ad esempio, in Russia, l'azienda ha presentato un elenco di applicazioni supportate dallo Stato agli utenti di iPhone al momento della configurazione del dispositivo.

Il ministero indiano mira a espandere la distribuzione dei propri servizi pubblici attraverso la tecnologia, auspicando che le app del governo siano installate sui dispositivi mobili prima della vendita e possano essere scaricate da terze parti senza avvisi di "sorgente non attendibile".

Le prospettive future per Apple in India

La crescente domanda di iPhone in India offre ad Apple l'opportunità di diversificare la propria produzione al di fuori della Cina e raggiungere una vasta base di consumatori. Considerando questo potenziale, Apple potrebbe decidere di affrontare le sfide poste dalle richieste governative, poiché promuovere le applicazioni pubbliche non rappresenta un rischio paragonabile a quello di dover fornire un accesso non autorizzato al sistema operativo iOS.

Questo sviluppo potrebbe cambiare il panorama del mercato tecnologico indiano, permettendo a Apple di consolidare la sua posizione nel paese e allinearsi con le aspettative governative relative alla digitalizzazione dei servizi pubblici. Riconoscere le esigenze locali è un passo fondamentale per garantire una collaborazione proficua tra le multinazionali e le autorità indiane.