OpenAI potenzia ChatGPT per macOS: nuove app compatibili e funzioni migliorate

OpenAI continua a migliorare l'esperienza degli utenti con ChatGPT, lanciando recentemente un aggiornamento che amplia la compatibilità dell'app con una gamma più vasta di applicazioni su macOS. Questa mossa mira a rendere la piattaforma ancora più utile per i professionisti e gli studenti, consentendo un'interazione diretta e contestualizzata all'interno delle varie applicazioni. L'ultima espansione delle funzionalità porta con sé nuove opportunità di produttività.

Nuove funzionalità: cosa cambia per gli utenti

Inizialmente, la funzione di lettura dei contenuti sullo schermo da parte di ChatGPT era limitata a una selezione ristretta di applicazioni, tra cui iTerm 2, Terminal, TextEdit, Visual Studio Code e Xcode. Con l'aggiornamento, OpenAI ha reso possibile l'integrazione anche con app di note-taking e ideazione come Apple Notes, Notion e Quip. Questo avanzo tecnologico permette a ChatGPT di accedere a contenuti in una diversificata gamma di ambienti di lavoro.

Adesso, anche gli utenti di applicazioni come BBEdit, Android Studio e AppCode possono beneficiare di un'assistenza intelligente direttamente sulla loro interfaccia. In questo modo, le potenzialità di ChatGPT vengono ulteriormente amplificate. Il chatbot è ora in grado di attingere informazioni specifiche dall'app in uso, utilizzando tale contenuto per fornire raccomandazioni più precise e contestualizzate.

L'elenco ufficiale delle applicazioni supportate

Grazie all'aggiornamento, l'elenco delle applicazioni compatibili si è ampliato in modo significativo. Tra le app di produttività, oltre a Apple Notes, Notion e Quip, ora sono incluse anche una serie di editor e strumenti per lo sviluppo. Di seguito è riportata la lista completa delle applicazioni supportate su macOS:

App di produttività: Apple Notes, Notion, Quip. App per terminali: Prompt, Warp. Nuovi IDE: BBEdit, MatLab, Nova, Script Editor, TextMate. IDE Jetbrains: Android Studio, AppCode, CLion, DataGrip, GoLand, IntelliJ IDEA, PHPStorm, PyCharm, RubyMine, RustRover, WebStorm. Fork di VS Code: VSCode Insiders, VSCodium, Cursor, WindSurf.

Queste integrazioni sono progettate per semplificare e migliorare il flusso di lavoro degli utenti, permettendo un'interazione più diretta con l'intelligenza artificiale.

Come interagisce ChatGPT con le applicazioni

Con la nuova capacità di analizzare i contenuti delle applicazioni selezionate, ChatGPT può, ad esempio, conferire suggerimenti per migliorare la scrittura di codici all'interno di editor di programmazione. Questa funzionalità diventa particolarmente utile per sviluppatori e studenti, che possono ricevere feedback istantanei, correzioni e ottimizzazioni direttamente mentre lavorano.

Inoltre, il sistema di intelligenza artificiale è capace di riassumere documenti in Apple Notes, facilitando la revisione di testi lunghi o l'estrazione di informazioni fondamentali in modo tempestivo e privo di sforzo. Ciò consente agli utenti di risparmiare tempo e migliorare la concentrazione sui compiti più importanti.

Questa evoluzione del chatbot rappresenta un passo avanti notevole in direzione di una collaborazione efficace tra uomo e tecnologia, promuovendo un utilizzo più intelligente delle risorse a disposizione.