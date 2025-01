OpenAI lancia la funzionalità di programmazione di attività per ChatGPT: cosa sapere

OpenAI ha introdotto una novità che promette di trasformare ulteriormente l’esperienza utenti di ChatGPT. Questa nuova funzionalità sperimentale consente di pianificare azioni e promemoria futuri, permettendo agli utenti di organizzare la propria giornata con un tocco di praticità in più. Dall’invio di un bollettino meteo quotidiano a promemoria periodic, l’innovazione va incontro a varie necessità, rispondendo all'esigenza crescente di pianificazione in un mondo sempre più frenetico.

La nuova funzionalità: come funziona e quali sono i vantaggi

La funzionalità, che prende il nome di Tasks, consente agli utenti di indicare a ChatGPT le attività che desiderano programmare. È possibile chiedere, ad esempio, un bollettino meteorologico ogni mattina alle 7, un rinforzo per ricordare la scadenza della patente, o ancora una storia da raccontare ai propri figli tutte le sere. La flessibilità di cui dispone il sistema è uno dei punti di forza di questa nuova opzione.

Tuttavia, non solo gli utenti possono scatenare la funzione, ma il sistema è anche in grado di suggerire proattivamente attività sulla base delle conversazioni avute. È importante sottolineare che gli utenti sono sempre avvisati delle proposte e hanno l'opportunità di approvare o rifiutare gli input ricevuti prima che vengano implementati. Questo approccio assicura un controllo diretto sulle attività pianificate, rendendo l’esperienza personalizzata e adattabile alle esigenze di ciascuno.

In aggiunta, le attività programmate possono essere gestite sia all’interno delle conversazioni attive che tramite una sezione dedicata chiamata Attività, disponibile unicamente nella versione web dell’app. Questa suddivisione permette agli utenti di avere un accesso centralizzato alle proprie programmazioni, semplificando la loro esperienza di utilizzo.

Notifiche e limiti: cosa tenere a mente

La gestione delle attività offre anche un sistema di notifiche pratico. Una volta che le attività programmate vengono completate, gli utenti ricevono avvisi su vari dispositivi: computer desktop, dispositivi mobili e tramite web app. Questo aspetto è fondamentale per rimanere sempre aggiornati anche in un contesto dove ogni giorno può risultare pieno di impegni.

Tuttavia, ci sono limiti specifici da considerare. Infatti, il sistema può gestire al massimo dieci attività contemporaneamente. Questo vincolo è interessante, poiché invita gli utenti a pianificare in modo strategico le loro richieste, evitando sovrapposizioni o confusione nella lista delle attività settimanali.

ChatGPT come assistente digitale: un passo avanti

Con l’introduzione di questa nuova funzionalità, OpenAI mira a posizionare ChatGPT non solo come chatbot, ma anche come un vero e proprio assistente digitale. La sfida principale è quella di competere con assistenti già affermati, come Google Assistant e Siri, ma aggiungendo il valore delle avanzate capacità linguistiche di ChatGPT.

L’idea di avere un assistente che non solo risponda a domande ma che possa anche gestire attività quotidiane si configura come un significativo progresso nel campo dell'intelligenza artificiale. Questa funzionalità sarà disponibile a partire di oggi per gli utenti abbonati ai piani Plus, Team e Pro, che dovranno selezionare il modello “4o con attività programmate” per attivarla. Attualmente, OpenAI non ha fornito informazioni su quando o se questa opzione sarà accessibile anche per gli utenti della versione gratuita di ChatGPT, lasciando spazio a speculazioni per il futuro.

Con questo passo, OpenAI dimostra una costante volontà di innovare e migliorare l’esperienza utente, cercando di abituare gli utenti a un'interazione più diretta e utile con la propria intelligenza artificiale.