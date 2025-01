OpenAI Introduce Nuova Funzionalità: Task per ChatGPT, gli Assistenti Digitali Evolvono

La tecnologia dei chatbot continua a evolversi con l'introduzione della funzionalità "Task" in ChatGPT, una novità che porta il servizio di OpenAI più vicino agli assistenti digitali tradizionali. Attualmente in fase beta, questa funzionalità offre agli utenti la possibilità di impostare promemoria e ricevere risposte a richieste specifiche in momenti precisi, con la possibilità di programmare anche attività ricorrenti. L'implementazione di Task rappresenta un'ulteriore evoluzione nelle capacità di ChatGPT, che si propone di facilitare la vita quotidiana degli utenti.

Nuove funzionalità per utenti Plus, Team e Pro

A partire da oggi, la funzionalità Task è accessibile agli abbonati Plus, Team e Pro. Tuttavia, gli utenti della versione gratuita di ChatGPT non potranno beneficiare di queste nuove opzioni. Per creare un'attività, gli utenti devono selezionare "4o con attività pianificate" dal menu di selezione del modello. In questo modo, sarà possibile utilizzare comandi di testo in linguaggio naturale per comunicare con il chatbot, rendendo l'interazione semplice e diretta.

Il chatbot è progettato per suggerire automaticamente alcune attività, ma sarà l'utente stesso a doverle approvare prima che vengano attivate. Questo meccanismo di approvazione aiuterà a garantire che le richieste siano pertinenti e necessarie, evitando confusione o incomprensioni.

Gestione delle attività e notifiche in tempo reale

La gestione delle attività programmabili è stata semplificata. Gli utenti possono apportare modifiche alle attività assegnate attraverso la stessa conversazione, oppure possono accedere a una nuova sezione dedicata a Task all'interno delle applicazioni di ChatGPT. Attualmente, esiste un limite di 10 attività attive, un numero che dovrebbe consentire una gestione efficace e non sovraccaricata delle proprie richieste.

Quando arriva il momento di eseguire un'attività programmata, l'applicazione di ChatGPT, sia su mobile che su desktop, invierà una notifica secondo il programma stabilito. Questa funzionalità mira a migliorare la produttività degli utenti, permettendo loro di rimanere organizzati e concentrati sui propri impegni.

Un passo verso l'intelligenza artificiale agenziale

Con l'introduzione della funzionalità Task, OpenAI fa un importante passo nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale "agenziale". Questa categoria di applicazioni, costruite utilizzando il deep learning, è in grado di operare in maniera relativamente indipendente all'interno di determinati limiti. Ciò permette di sostituire o facilitare le responsabilità quotidiane di coloro che lavorano con grandi quantità di informazioni.

Questa evoluzione potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con le tecnologie, rendendo gli assistenti virtuali sempre più utili nella vita di tutti i giorni. La funzionalità Task rappresenta solo un primo passo verso un'assistenza digitale più integrata e intelligente, capace di rispondere a esigenze specifiche in contesti diversi, dal lavoro alla vita privata. Mentre la funzionalità rimane in beta, l'interesse degli utenti potrebbe plasmare ulteriori sviluppi orientati verso una maggiore efficienza e facilità d'uso nel futuro di ChatGPT e dei suoi simili.